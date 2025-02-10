Расследуют возможные факты злоупотреблений: НАБУ проверяет действия Умерова по АОЗ

Директор НАБУ Семен Кривонос отмечает, что уголовное производство начато по вероятным фактам злоупотреблений, а "есть виновные лица или нет" должно установить следствие.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет действия главы Министерства обороны Рустема Умерова на наличие злоупотреблений. Об этом во время пресс-конференции 10 февраля сказал директор НАБУ Семен Кривонос, передает "Укринформ".

"Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства: есть там состав преступления или нет, есть виновные лица или нет", — сказал Кривонос.

Он отметил, что уголовное производство открыто не в отношении конкретного лица, а по заявлению о вероятных фактах злоупотреблений.

"Я не сказал бы, что в отношении кого-то начато уголовное производство. Оно начато по заявлению о возможных фактах злоупотреблений", — ответил журналистам директор НАБУ.

Скандал вокруг Рустема Умерова: что известно

24 января СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Офис президента Украины принял решение об увольнении Умерова с должности министра обороны из-за "попыток давления на наблюдательные советы ключевых оборонных структур" и создания "информационных и публичных конфликтов между агентствами, ответственными за обеспечение ВСУ".

Центр противодействия коррупции 28 января сообщил, что по его заявлению НАБУ открыло дело против министра обороны Умерова из-за увольнения главы Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марины Безруковой. По мнению представителей центра, отказ продлевать контракт с Безруковой был злоупотреблением властью со стороны Умерова.

29 января Фокус писал о том, как скандал с Рустемом Умеровым может повлиять на будущее оборонной сферы Украины.

31 января Фокус собрал хронологию скандала с главой АОЗ и Умеровым. Министерство обороны Украины пожаловалось в Министерство юстиции из-за смены руководителя агентства в государственном реестре с Арсена Жумадилова, который временно исполнял обязанности директора АОЗ, на отстраненную Марину Безрукову.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля впервые прокомментировал скандал с АОЗ и отметил, что у министра обороны Рустема Умерова есть полномочия "делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках" вооружения для ВСУ.