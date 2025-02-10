Розслідують можливі факти зловживань: НАБУ перевіряє дії Умєрова щодо АОЗ

Директор НАБУ Семен Кривонос зазначає, що кримінальне провадження розпочато щодо ймовірних фактів зловживань, а "є винні особи чи немає" повинно встановити слідство.

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Національне антикорупційне бюро України перевіряє дії голови Міністерства оборони Рустема Умєрова на наявність зловживань. Про це під час пресконференції 10 лютого сказав директор НАБУ Семен Кривонос, передає "Укрінформ".

"Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини: є там склад злочину чи немає, є винні особи чи немає", — сказав Кривонос.

Він зазначив, що кримінальне провадження відкрито не щодо конкретної особи, а за заявою про ймовірні факти зловживань.

"Я не сказав би, що щодо когось розпочате кримінальне провадження. Воно розпочате за заявою щодо можливих фактів зловживань", — відповів журналістам директор НАБУ.

Скандал навколо Рустема Умєрова: що відомо

24 січня ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Офіс президента України ухвалив рішення про звільнення Умєрова з посади міністра оборони через "спроби тиску на наглядові ради ключових оборонних структур" і створення "інформаційних і публічних конфліктів між агенціями, відповідальними за забезпечення ЗСУ".

Центр протидії корупції 28 січня повідомив, що за його заявою НАБУ відкрило справу проти міністра оборони Умерова через звільнення очільниці Агентства оборонних закупівель (АОЗ) Марини Безрукової. На думку представників центру, відмова продовжувати контракт із Безруковою була зловживанням владою з боку Умєрова.

29 січня Фокус писав про те, як скандал із Рустемом Умєровим може вплинути на майбутнє оборонної сфери України.

31 січня Фокус зібрав хронологію скандалу з главою АОЗ і Умєровим. Міністерство оборони України поскаржилося в Міністерство юстиції через зміну керівника агентства в державному реєстрі з Арсена Жумаділова, який тимчасово виконував обов'язки директора АОЗ, на відсторонену Марину Безрукову.

Президент України Володимир Зеленський 2 лютого вперше прокоментував скандал з АОЗ і зазначив, що міністр оборони Рустем Умєров має повноваження "робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні" озброєння для ЗСУ.