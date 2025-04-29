Сестра посланника Кремля Кирилла Дмитриева посещала Украину с паспортом США: что известно

Сестра главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который по поручению президента РФ Владимира Путина вел переговоры с представителями администрации президента США в Вашингтоне, посещала Украину в феврале 2025 года по американскому паспорту.

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Об этом пишет в соцсети Х американская журналистка Кэти Ливингстон 29 апреля, ссылаясь на свои неназванные источники.

По словам журналистки, сестра "переговорщика Кремля" Наталья Дмитриева въехала в Украину 8 февраля 2025 года и выехала 12 февраля, незадолго до переговоров США и РФ в Саудовской Аравии, состоявшихся 18 февраля.

Кэти Ливингстон передает слова одного из источников, который сообщил, что Наталья Дмитриева в начале полномасштабного вторжения РФ выехала из Украины со своей матерью.

"Деятельность Натальи во время пребывания в Украине или цель ее путешествия туда неизвестны", — отметила журналистка.

Ливингстон добавила, что согласно старым записям Наталья Дмитриева и ее мать, Тамара Шевченко, имели ранее украинские паспорта и в течение последних нескольких лет приезжали в Украину с американскими паспортами, хотя неизвестно, как они их получили и проживают ли сейчас в США.

Кроме того, по словам журналистки, семья Дмитриевых может владеть большим количеством активов в Украине и странах Европы, чем было известно ранее.

Что известно о Кирилле Дмитриеве

Сам 49-летний Кирилл Дмитриев, принадлежащий к близкому окружению президента РФ Владимира Путина, является уроженцем Киева. Он более 10 лет прожил в США, получил научные степени в Стэнфорде и Гарварде. Сейчас он руководит Российским фондом прямых инвестиций и является представителем Кремля в переговорах с Вашингтоном. Жена Дмитриева является близкой подругой дочери Путина, и российский президент имеет к нему глубокое доверие, пишет Кэти Ливингстон.

"Хотя связи Кирилла в США хорошо известны, очевидный статус его сестры и матери как американских граждан является чем-то новым", — отметила журналистка.

Кирилл Дмитриев ездил с российской делегацией на переговоры в Эр-Рияде 18 февраля и после встречи заявлял, что Москва ожидает возвращения американских компаний на российский рынок до конца 2025 года.

Информационное агентство Reuters 2 апреля писало, что представитель Путина Кирилл Дмитриев едет на переговоры в США. Российское медиа "РБК" 3 апреля сообщало, что Дмитриев ведет переговоры с командой Трампа. Российское информационное агентство Интерфакс 4 апреля опубликовало заявления Кирилла Дмитриева по итогам встречи. Он рассказал, что главной темой диалога было восстановление российско-американских отношений, договоренности по Украине, восстановление прямого авиасообщения между странами и возвращение бизнеса из США в РФ.