Сестра посланця Кремля Кирила Дмитрієва відвідувала Україну з паспортом США: що відомо

Сестра очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, який за дорученням президента РФ Володимира Путіна вів переговори з представниками адміністрації президента США у Вашингтоні, відвідувала Україну в лютому 2025 року за американським паспортом.

Related video

Про це пише в соцмережі Х американська журналістка Кеті Лівінгстон 29 квітня, посилаючись на свої неназвані джерела.

За словами журналістки, сестра "перемовника Кремля" Наталія Дмитрієва в'їхала в Україну 8 лютого 2025 року та виїхала 12 лютого, незадовго до переговорів США і РФ у Саудівській Аравії, що відбулися 18 лютого.

Кеті Лівінгстон передає слова одного з джерел, яке повідомило, що Наталія Дмитрієва на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхала з України зі своєю матір'ю.

"Діяльність Наталії під час перебування в Україні або мета її подорожі туди невідомі", — зазначила журналістка.

Лівінгстон додала, що згідно зі старими записами Наталія Дмитрієва та її мати, Тамара Шевченко, мали раніше українські паспорти та протягом останніх кількох років приїздили до України з американськими паспортами, хоча невідомо, як вони їх отримали та чи проживають зараз у США.

Крім того, за словами журналістки, родина Дмитрієвих може володіти більшою кількістю активів в Україні та країнах Європи, ніж було відомо раніше.

Що відомо про Кирила Дмитрієва

Сам 49-річний Кирило Дмитрієв, що належить до близького оточення президента РФ Володимира Путіна, є уродженцем Києва. Він понад 10 років прожив у США, здобув наукові ступені в Стенфорді та Гарварді. Зараз він керує Російським фондом прямих інвестицій і є представником Кремля у переговорах із Вашингтоном. Дружина Дмитрієва є близькою подругою дочки Путіна, і російський президент має до нього глибоку довіру, пише Кеті Лівінгстон.

"Хоча зв'язки Кирила в США добре відомі, очевидний статус його сестри та матері як американських громадян є чимось новим", — зазначила журналістка.

Кирило Дмитрієв їздив із російською делегацією на переговори в Ер-Ріяді 18 лютого та після зустрічі заявляв, що Москва очікує на повернення американських компаній на російський ринок до кінця 2025 року.

Інформаційне агентство Reuters 2 квітня писало, що представник Путіна Кирило Дмитрієв їде на переговори до США. Російське медіа "РБК" 3 квітня повідомляло, що Дмитрієв веде переговори з командою Трампа. Російське інформаційне агентство Интерфакс 4 квітня опублікувало заяви Кирила Дмитрієва за підсумками зустрічі. Він розповів, що головною темою діалогу було відновлення російсько-американських відносин, домовленості щодо України, відновлення прямого авіасполучення між країнами та повернення бізнесу зі США до РФ.