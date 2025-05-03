"Надо отменить им визы": Зеленский ответил нардепам, критикующим соглашение с США

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым лишить депутатов Верховной Рады, которые не проголосуют и ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых, визы в Штаты.

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Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 3 мая, передает корреспондентка "Суспільного".

Президент отметил, что депутаты должны проголосовать не только ради сотрудничества с американскими партнерами в будущем, но и для того, чтобы сохранить Украину сейчас, когда продолжается полномасштабное вторжение РФ.

"Есть люди, настроенные этого не делать. То, например, я считаю, что США надо просто отменить им визы. Они приезжают в США ежемесячно. Рассказывают, как здесь плохо в Украине, как закончить войну очень быстро, какие части Украины важны, какие — не очень важны", — передают журналисты слова Зеленского.

Он добавил, что парламентарии, которые посещают Штаты с рабочим визитами, и говорят о налаживании американо-украинских отношений, не должны по возвращении в Украину не голосовать за принципиальные для Вашингтона вопросы.

"Результат будет на табло: кто проголосовал, а кто — нет. Нельзя играть в двойную игру", — отметил Зеленский.

Народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщал, что в парламенте планируют голосовать за ратификацию соглашения о ресурсах Украины с США 8 мая.

Соглашение с США о полезных ископаемых: детали

Украина и США подписали соглашение о ресурсах в ночь на 1 мая. Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая подписывала документ, отметила, что согласно ему стороны создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет привлекать инвестиции в украинскую экономику.

Владимир Зеленский в обращении 1 мая назвал исторической свою встречу с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане 26 апреля и сообщил, что подписание соглашения о минералах было одним из ее первых результатов.

Кабинет министров Украины опубликовал полный текст соглашения с США, в котором прописано, что договоренности вступят в силу после ратификации Верховной Радой Украины.

Народный депутат Ярослав Железняк в интервью 2 мая указал на недостатки соглашения с США о недрах и отметил, что если Верховная Рада не ратифицирует документ — это будет срывом американо-украинских договоренностей.