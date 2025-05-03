"Треба скасувати їм візи": Зеленський відповів нардепам, що критикують угоду зі США

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне позбавити депутатів Верховної Ради, які не проголосують та ратифікацію угоди зі США про корисні копалини, візи у Штати.

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Про це голова держави сказав під час спілкування з журналістами 3 травня, передає кореспондентка "Суспільного".

Президент зазначив, що депутати мають проголосувати не лише заради співпраці з американськими партнерами в майбутньому, а й задля того, щоб зберегти Україну зараз, коли триває повномасштабне вторгнення РФ.

"Є люди, налаштовані цього не робити. То, наприклад, я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи. Вони приїжджають в США щомісяця. Розказують, як тут погано в Україні, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які — не дуже важливі", — передають журналісти слова Зеленського.

Він додав, що парламентарі, які відвідують Штати з робочим візитами, та говорять про налагодження американсько-українських відносин, не повинні після повернення в Україну не голосувати за принципові для Вашингтона питання.

"Результат буде на табло: хто проголосував, а хто — ні. Не можна грати у подвійну гру", — зазначив Зеленський.

Народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомляв, що в парламенті планують голосувати за ратифікацію угоди про ресурси України зі США 8 травня.

Угода зі США про корисні копалини: деталі

Україна та США підписали угоду про ресурси в ніч на 1 травня. Перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, яка підписувала документ, зазначила, що згідно з ним сторони створюють Інвестиційний фонд відбудови, який залучатиме інвестиції в українську економіку.

Володимир Зеленський у зверненні 1 травня назвав історичною свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Ватикані 26 квітня та повідомив, що підписання угоди про мінерали було одним із її перших результатів.

Кабінет міністрів України опублікував повний текст угоди зі США, в якому прописано, що домовленості наберуть чинності після ратифікації Верховною Радою України.

Народний депутат Ярослав Железняк в інтерв'ю 2 травня вказав на недоліки угоди зі США про надра та зазначив, що якщо Верховна Рада не ратифікує документ — це буде зривом американсько-українських домовленостей.