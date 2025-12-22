Рада готовится к проведению выборов: кого привлекут к обсуждению
Верховная Рада начала формирование рабочей группы для подготовки к возможному проведению выборов президента Украины в условиях военного положения.
На заседание обещают пригласить представителей СМИ. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в своем Telegram.
По его словам, в рабочую группу будут привлечены представители профильного Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также туда пригласят представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, которые занимаются вопросами выборов.
"Дату и время заседания вскоре сообщим. Также будут приглашены представители СМИ", — написал Арахамия.
Выборы в Украине — что известно
15 декабря Владимир Зеленский поручил депутатам подготовить законопроект о возможности проведения выборов в условиях военного положения. Среди изменений, которые хотят рассматривать, — возможность многодневного голосования. Также срок избирательной кампании составит 60 дней, как при досрочных выборах президента.
Позже Зеленский заявил, что в Украине государство сможет обеспечить проведение честных и прозрачных выборов. Также Министерство иностранных дел уже начало заниматься организацией выборов за рубежом.
Также украинский президент подчеркнул, что не собирается держаться за президентское кресло, и готов к проведению избирательного процесса в стране, хотя и не без обеспечения определенных условий.
При этом Владимир Путин заявил о том, что готов рассмотреть возможность обеспечения безопасности для Украины во время выборов.
По оценкам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Сергея Дубовика, проведение выборов в Украине обойдется примерно в 20 млрд грн.
Напомним, экс-замглавы ЦИК не исключает, что Владимир Зеленский может отменить военное положение для проведения выборов.
Ранее Фокус рассказывал, чем могут обернуться для Украины выборы во время войны.