Рада готовится к проведению выборов: кого привлекут к обсуждению

Верховная Рада начала формирование рабочей группы для подготовки к возможному проведению выборов президента Украины в условиях военного положения.

На заседание обещают пригласить представителей СМИ. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в своем Telegram.

По его словам, в рабочую группу будут привлечены представители профильного Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также туда пригласят представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, которые занимаются вопросами выборов.

"Дату и время заседания вскоре сообщим. Также будут приглашены представители СМИ", — написал Арахамия.

Выборы в Украине — что известно

15 декабря Владимир Зеленский поручил депутатам подготовить законопроект о возможности проведения выборов в условиях военного положения. Среди изменений, которые хотят рассматривать, — возможность многодневного голосования. Также срок избирательной кампании составит 60 дней, как при досрочных выборах президента.

Позже Зеленский заявил, что в Украине государство сможет обеспечить проведение честных и прозрачных выборов. Также Министерство иностранных дел уже начало заниматься организацией выборов за рубежом.

Также украинский президент подчеркнул, что не собирается держаться за президентское кресло, и готов к проведению избирательного процесса в стране, хотя и не без обеспечения определенных условий.

При этом Владимир Путин заявил о том, что готов рассмотреть возможность обеспечения безопасности для Украины во время выборов.

По оценкам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Сергея Дубовика, проведение выборов в Украине обойдется примерно в 20 млрд грн.

Напомним, экс-замглавы ЦИК не исключает, что Владимир Зеленский может отменить военное положение для проведения выборов.

Ранее Фокус рассказывал, чем могут обернуться для Украины выборы во время войны.