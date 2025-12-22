Рада готується до проведення виборів: кого залучать до обговорення

Верховна Рада розпочала формування робочої групи для підготовки до можливого проведення виборів президента України в умовах воєнного стану.

На засідання обіцяють запросити представників ЗМІ. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія у своєму Telegram.

За його словами, до робочої групи будуть залучені представники профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також туди запросять представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів.

"Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ", — написав Арахамія.

Вибори в Україні — що відомо

15 грудня Володимир Зеленський доручив депутатам підготувати законопроєкт щодо можливості проведення виборів в умовах воєнного стану. Серед змін, які хочуть розглядати, — можливість багатоденного голосування. Також термін виборчої кампанії складе 60 днів, як при дострокових виборах президента.

Пізніше Зеленський заявив, що в Україні держава зможе забезпечити проведення чесних та прозорих виборів. Також Міністерство закордонних справ вже почало займатися організацією виборів за кордоном.

Також український президент наголосив, що не збирається триматися за президентське крісло, й готовий до проведення виборчого процесу в країні, хоча й не без забезпечення певних умов.

При цьому Володимир Путін заявив про те, що готовий розглянути можливість забезпечення безпеки для України під час виборів.

За оцінками заступника голови Центральної виборчої комісії Сергія Дубовика, проведення виборів в Україні обійдеться приблизно в 20 млрд грн.

Нагадаємо, ексзамголови ЦВК не виключає, що Володимир Зеленський може скасувати воєнний стан для проведення виборів.

Раніше Фокус розповідав, чим можуть обернутися для України вибори під час війни.