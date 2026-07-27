Украина не вступит в ЕС с Бандерой на флаге, — глава Минобороны Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в Европейский Союз, если будет продолжать героизировать Степана Бандеру. По его словам, это чёткая позиция Варшавы.

Об этом он рассказал в интервью изданию Wirtualna Polska.

"В Европейский Союз с Бандерой на флаге Украина не войдет", — отметил он.

По словам министра, Польша открыто обозначила предел, за которым она не готова поддерживать евроинтеграцию Украины.

Косиняк-Камыш также заявил, что не только исторические вопросы могут стать препятствием на пути Украины в ЕС. Он отметил, что Украине ещё предстоит выполнить требования Евросоюза в аграрной сфере и провести сложные переговоры по антикоррупционному кластеру. По его мнению, процесс вступления "не произойдет быстро".

Министр подчеркнул, что Польша будет "очень жестко" отстаивать свои интересы в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он также добавил, что Украина должна понять позицию Польши по историческим вопросам, ведь Варшава выражает её "искренне, как другу".

Відео дня

Скандал между Польшей и Украиной

В июне 2026 года между Польшей и Украиной разгорелся дипломатический конфликт после того, как одному из украинских подразделений Сил специальных операций присвоили название "Героев УПА". В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

20 июня Зеленский вернул награду в Польшу через службу "Новая почта". Аналогично поступили и трое предыдущих президентов Украины, после чего между сторонами начался взаимный отказ от государственных наград. Впоследствии Зеленский не поехал на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, а украинскую делегацию возглавила премьер-министр Юлия Свириденко.

Напомним, ранее вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава будет препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз, если не будут урегулированы исторические противоречия.

Кроме того, ранее Дональд Туск заявил, что Польше пора перестать демонстрировать добрую волю в отношении Украины.