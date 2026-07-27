Україна не вступить до ЄС із Бандерою на прапорі, — глава Міноборони Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Європейського Союзу, якщо продовжуватиме героїзувати Степана Бандеру. За його словами, це є чіткою позицією Варшави.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Wirtualna Polska.

“До Європейського Союзу з Бандерою на прапорі Україна не увійде”, — зазначив він.

За словами міністра, Польща відкрито визначила межу, за якою не готова підтримувати євроінтеграцію України.

Косіняк-Камиш також заявив, що не лише історичні питання можуть стати перешкодою на шляху України до ЄС. Він зазначив, що Україні ще доведеться виконати вимоги Євросоюзу в аграрній сфері та пройти складні переговори щодо антикорупційного кластера. На його думку, процес вступу “не відбудеться швидко”.

Міністр наголосив, що Польща буде “дуже жорстко” відстоювати власні інтереси під час переговорів про вступ України до ЄС. Він також додав, що Україна повинна зрозуміти польську позицію щодо історичних питань, адже Варшава висловлює її “щиро, як другові”.

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Скандал між Польщею та Україною

У червні 2026 року між Польщею та Україною виник дипломатичний конфлікт після того, як одному з українських підрозділів Сил спеціальних операцій присвоїли назву "Героїв УПА". У відповідь президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

20 червня Зеленський повернув нагороду до Польщі через сервіс "Нової пошти". Аналогічно вчинили й троє попередніх президентів України, після чого між сторонами почалася взаємна відмова від державних нагород. Згодом Зеленський не поїхав на конференцію з відновлення України в Гданську, а українську делегацію очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава блокуватиме вступ України до Європейського Союзу, якщо не буде вирішено історичні суперечності.

Також раніше Дональд Туск заявив, що Польщі настав час припинити демонструвати добру волю щодо України.