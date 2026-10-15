Согласится ли Украина на мир, если США поддержат РФ: что говорят в окружении Зеленского, — СМИ

Если США встанут на сторону РФ, у Украины не останется иного выбора, кроме как отказаться от эскалации и заключить мир. Об этом заявил чиновник из команды Зеленского в беседе с журналистами The Atlantic, однако собеседник РБК-Украина отвергает такую позицию.

Об этом говорится в материале американского издания, в котором приводятся слова украинских чиновников. Другой собеседник The Atlantic из числа украинских чиновников рассказал, что "дизельное соглашение" Трампа с Путиным "положило конец самым большим надеждам на победу" у нескольких членов команды Зеленского.

"Сейчас есть понимание того, что Россия не развалится из-за своей сложной экономической ситуации", — сказал он.

Предложив спасительный выход для российской энергетической промышленности, Трамп превратил США в препятствие для украинской стратегии истощения российской экономики и изнурения её населения.

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"Это означает, что нам нужно изменить нашу стратегию", — сказал чиновник. "Россия не развалится, по крайней мере сейчас". У Украины все еще есть много способов усложнить жизнь в России, но, вероятно, понадобится нечто большее, чтобы заставить Путина согласиться на перемирие, пишет издание.

А вот источник РБК-Украина в окружении Зеленского опровергает такие настроения. "Украина не будет капитулировать, учитывая последние действия и заявления Дональда Трампа", — сказал собеседник издания.

"Это какая-то ерунда, не знаю, кто им такое говорит", — подчеркнул собеседник.

В комментарии 24 каналу советник Зеленского Дмитрий Литвин подчеркнул, что "это не похоже на настроение президента Украины".

Что такое "дизельное соглашение"

9 октября Дональд Трамп заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на рынки США и других стран. В Киеве и европейских столицах это расценили как ослабление санкций.

Сам Трамп заявил: "Моя дизельная сделка с Россией на самом деле не является сделкой для меня. Это сделка для остального мира".

Позиция Киева

Владимир Зеленский считает соглашение о дизельном топливе опасным прецедентом. США представили это соглашение в контексте умиротворения Кремля, а также связывали это с якобы объявленным энергетическим перемирием. Однако оккупанты РФ продолжали атаковать энергетические объекты в Украине. Одним из примеров является масштабный баллистический обстрел Киева в ночь на 14 октября.

Сам Трамп цинично заявил, что Украина тоже наносит удары по энергообъектам РФ. Президент США отказался признать, что Россия нарушила "энергетическое перемирие" после ударов по энергообъектам Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновит удары по нефтеперерабатывающим заводам России. "С нас хватит", — сказал лидер Украины.

Ранее сообщалось, что Трамп угрожал Украине из-за атак на российские НПЗ, объяснив это необходимостью сдержать цены в США.

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