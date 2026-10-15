Чи піде Україна на мир, якщо США підтримають Росію: що кажуть в оточенні Зеленського, — ЗМІ

Якщо США стануть на бік РФ, Україні не залишиться іншого вибору, окрім як відмовитися від ескалації та укласти мир. Так заявив чиновник з команди Зеленського в розмові з журналістами The Atlantic, але співрозмовник РБК-Україна відкидає таку позицію.

Про це йдеться в матеріалі американського видання, який наводить слова українських посадовців. Інший співрозмовник The Atlantic серед українських чиновників розповів, що "дизельна угода" Трампа з Путіним "поклала край найкращій надії на перемогу" в кількох членів команди Зеленського.

"Зараз є усвідомлення того, що Росія не розвалиться через свою складну економічну ситуацію", – сказав він.

Пропонуючи рятівне коло для російської енергетичної промисловості, Трамп зробив США перешкодою для української стратегії виснаження російської економіки та виснаження її населення.

"Це означає, що нам потрібно змінити нашу стратегію", – сказав чиновник. "Росія не розвалиться, принаймні зараз". В України все ще є багато способів ускладнити життя в Росії, але, ймовірно, знадобиться більше, ніж це, щоб змусити Путіна погодитися на перемир'я, пише видання.

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А ось джерело РБК-Україна в оточенні Зеленського відкидає такі настрої. "Україна не буде капітулювати з огляду на останні дії та заяви Дональда Трампа", — сказав співрозмовник видання.

"Це якісь дурниці, не знаю, хто їм таке каже", — підкреслив співрозмовник.

У коментарі 24 каналу радник Зеленського Дмитро Литвин наголосив, що "це не схоже на настрій президента України".

Що таке "дизельна угода"

Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що домовився з російським президентом Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на ринки США та інших країн. У Києві та європейських столицях це сприйняли як послаблення санкцій.

Сам Трамп заявив: "Моя дизельна угода з Росією насправді не є угодою для мене. Це угода для решти світу".

Позиція Києва

Володимир Зеленський вважає угоду щодо дизельного пального небезпечним прецедентом. США подали цю угоду у контексті задобрення Кремля, а також пов'язували це з нібито оголошеним енергетичним перемир'ям. Проте окупанти РФ продовжували атакувати енергетичні обпекти в Україні. Одним з прикладів є масштабний балістичний обстріл Києва в ніч на 14 жовтня.

Сам Трамп цинічно заявив, що Україна теж б'є по енергооб'єктах РФ. Президент США відмовився визнати, що Росія порушила "енергетичне перемир’я", після ударів по енергооб’єктах України.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відновить удари по НПЗ Росії. "З нас досить", сказав лідер України.

Раніше повідомлялося, що Трамп погрожував Україні через атаки на російські НПЗ, пояснивши це потребою стримати ціни в США.

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