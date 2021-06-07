Новый влог сборной Украины: нашумевшая патриотическая форма и гол Шевченко Пятову (видео)

Пресс-служба национальной сборной продолжает блог о том, чем живет команда накануне старта на чемпионате Европы.

Блог vZbirna показал атмосферу в расположении сборной Украины накануне последнего товарищеского матча сборной перед стартом на чемпионате Европы.

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Сборная Украины продолжает подготовку к последнему товарищескому матчу против Кипра. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко собственной персоной принял участие в тренировке и даже вспомнил искусство забивать голы.

Также влог показывает закулисье презентации нашумевшей патриотической формы сборной Украины.

Напомним, 6 июня президент УАФ Павелко презентовал новую форму национальной сборной для "Евро-2020".

В России считают, что ситуацию должны "регулировать" в УЕФА из-за якобы нацистского приветствия "Слава Украине" и изображения оккупированного Россией Крыма на карте Украины.

Ранее стало известно, что в Киеве покажут первый матч сборной Украины на Евро-2020 на большом экране.

Накануне Андрей Шевченко объявил состав сборной Украины на Евро-2020. Вне заявки остались голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко, а также два представителя "Динамо" — Богдан Леднев и Александр Сирота.

Перед матчем против Северной Ирландии в расположении сборной Украины провели традиционное посвящение новичков. С дебютной песней пришлось выступать Александру Зубкову, Денису Попову, Богдану Ледневу, Георгию Судакову, Анатолию Трубину, Илье Забарному, Артему Бондаренко и Артему Довбику.

Сборная Украины победила команду Северной Ирландии в контрольном матче. Следующую встречу подопечные Андрея Шевченко проведут 7 июня, а соперником будет сборная Кипра.

Отметим, что травма лидера сборной Украины Руслана Малиновского в матче с Северной Ирландией оказалась несерьезной.