Новий влог збірної України: гучна патріотична форма і гол Шевченка П'ятову (відео)
Пресслужба національної збірної продовжує блог про те, чим живе команда напередодні старту на чемпіонаті Європи.
Блог vZbirna показав атмосферу в розташуванні збірної України напередодні останнього товариського матчу збірної перед стартом на чемпіонаті Європи.
Збірна України продовжує підготовку до останнього товариського матчу проти Кіпру. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко власною персоною взяв участь в тренуванні та навіть згадав мистецтво забивати голи.
Також влог показує лаштунки презентації гучної патріотичної форми збірної України.
Нагадаємо, 6 червня президент УАФ Павелко презентував нову форму національної збірної для "Євро-2020".
У Росії вважають, що ситуацію повинні "регулювати" в УЄФА через нібито нацистське привітання "Слава Україні" та зображення окупованого Росією Криму на карті України.
Раніше стало відомо, що в Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані.
Напередодні Андрій Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020. Поза заявки залишилися голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, захисник "Андерлехта" Богдан Михайліченко, півзахисник "Маріуполя" Артем Бондаренко, а також два представники "Динамо" — Богдан Лєднєв та Олександр Сирота.
Перед матчем проти Північної Ірландії в розташуванні збірної України провели традиційне посвячення новачків. З дебютною піснею довелося виступати Олександру Зубкову, Денису Попову, Богдану Лєднєву, Георгію Судакову, Анатолію Трубіну, Іллі Забарному, Артему Бондаренку й Артему Довбику.
Збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі. Наступну зустріч підопічні Андрія Шевченка проведуть 7 червня, а суперником буде збірна Кіпру.
Зазначимо, що травма лідера збірної України Руслана Маліновського в матчі з Північною Ірландією виявилася несерйозною.