Новий влог збірної України: гучна патріотична форма і гол Шевченка П'ятову (відео)

Пресслужба національної збірної продовжує блог про те, чим живе команда напередодні старту на чемпіонаті Європи.

Блог vZbirna показав атмосферу в розташуванні збірної України напередодні останнього товариського матчу збірної перед стартом на чемпіонаті Європи.

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Збірна України продовжує підготовку до останнього товариського матчу проти Кіпру. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко власною персоною взяв участь в тренуванні та навіть згадав мистецтво забивати голи.

Також влог показує лаштунки презентації гучної патріотичної форми збірної України.

Нагадаємо, 6 червня президент УАФ Павелко презентував нову форму національної збірної для "Євро-2020".

У Росії вважають, що ситуацію повинні "регулювати" в УЄФА через нібито нацистське привітання "Слава Україні" та зображення окупованого Росією Криму на карті України.

Раніше стало відомо, що в Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані.

Напередодні Андрій Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020. Поза заявки залишилися голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, захисник "Андерлехта" Богдан Михайліченко, півзахисник "Маріуполя" Артем Бондаренко, а також два представники "Динамо" — Богдан Лєднєв та Олександр Сирота.

Перед матчем проти Північної Ірландії в розташуванні збірної України провели традиційне посвячення новачків. З дебютною піснею довелося виступати Олександру Зубкову, Денису Попову, Богдану Лєднєву, Георгію Судакову, Анатолію Трубіну, Іллі Забарному, Артему Бондаренку й Артему Довбику.

Збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі. Наступну зустріч підопічні Андрія Шевченка проведуть 7 червня, а суперником буде збірна Кіпру.

Зазначимо, що травма лідера збірної України Руслана Маліновського в матчі з Північною Ірландією виявилася несерйозною.