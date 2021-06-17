Украина — Северная Македония, Дания — Бельгия. Анонс матчей Евро-2020 17 июня

Сборная Украины сыграет во втором матче на Евро-2020. Соперником команды Андрея Шевченко будет сборная Северной Македонии.

На Евро-2020 продолжается второй тур группового этапа. 17 июня в дело вступает сборная Украины — подопечным Андрея Шевченко предстоит архиважный матч против команды Северной Македонии. В другом матче группы С встречаются Нидерланды и Австрия, а еще один матч сегодня сыграют в квартете В команды Бельгии и Дании.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Украина — Северная Македония

Время: 16:00

Место: "Националэ", Бухарест

Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

После поражения в стартовом матче против Нидерландов (2:3), у сборной Украины нет шанса на ошибку. Для того, чтобы продолжить борьбу за плей-офф, критически важно одержать сегодня победу над Северной Македонией. У Андрея Шевченко есть небольшие кадровые проблемы: из-за повреждения, полученного в первом матче, сборной Украины не поможет Александр Зубков. Под вопросом и его участие в игре против Австрии 21 июня. В то же время, есть и хорошие новости: вернулся в общую группу Виктор Цыганков. Он уже включен в заявку на сегодняшний матч, вопрос только в том, выйдет ли он с первых минут или же появится на поле со скамейки запасных.

[ + – ] Сборная Украины уже забивала на Евро-2020 Фото: Getty Images

После первой встречи против Нидерландов, сборная Украины получила много разных отзывов, но преимущественно, команду хвалили за характер: проигрывая со счетом 0:2, наши футболисты смогли сравнять счет, но не удержали позитивный результат, пропустив на 85-й минуте. Впрочем, сборная Северной Македонии совершенно не впечатлила в игре против Австрии (1:3). Свой гол македонцы забили после грубейшей ошибки австрийцев в обороне, но и сами слишком много позволили сопернику у своих ворот. Каждый украинский болельщик сегодня будет надеяться, что такие подарки у защитников Северной Македонии будут и для нашей сборной.

Спасибо Ярмоленко и Яремчуку. 5 выводов из матча Нидерланды — Украина

Дания — Бельгия

Время: 19:00

Место: "Паркен", Копенгаген

Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Как бы ни хотели бельгийцы, оказаться в положении сборной Италии и гарантировать себе выход из группы по итогам двух туров у них уже не получится. Из-за вчерашней победы России над Финляндией, в группе В сложилась ситуация, в которой сразу три команды имеют одинаковое количество очков — по 3. С нулем в графе набранных только Дания, которая матч с Финляндией постарается забыть как можно скорее. Сердечный приступ Кристиана Эриксена подкосил датчан настолько, что из 23 ударов по воротам они не смогли выжать ничего, в то время, как финны реализовали свой единственный шанс.

Вместе с тем, несмотря на легкую победу над Россией со счетом 3:0, сборная Бельгии получила массу критики из-за качества игры во второй половине матча. Теперь футболистам нужно будет доказать скептикам, что во втором тайме против России они просто поберегли силы на следующие матчи, а не испытывали кризис идей.

Нидерланды — Австрия

Время: 22:00

Место: "Йохан Кройфф Арена", Амстердам

Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

Сборная Нидерландов после победы над командой Украины, встретится с еще одним непростым соперником. Австрийцы, как и нидерландцы, в первом туре отправили в ворота соперника три мяча. Скорее всего, против сборной Нидерландов команде Австрии повезет не так — "оранжевые" не допустят таких ошибок в обороне и будут атаковать.

[ + – ] Сборная Австрии в первом матче забивала трижды Фото: UEFA

Потенциал Австрии в атаке будет ослаблен из-за глупой дисквалификации Марко Арнаутовича. После гола в ворота Сборной Македонии, он позволил себе расистские заявление в адрес албанских женщин, за что и получил отстранение на один матч.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.