Україна — Північна Македонія, Данія — Бельгія. Анонс матчів Євро-2020 17 червня

Збірна України зіграє у другому матчі на Євро-2020. Суперником команди Андрія Шевченка буде збірна Північної Македонії.

На Євро-2020 триває другий тур групового етапу. 17 червня в справу вступає збірна України — перед підопічними Андрія Шевченка постане архіважливий матч проти команди Північної Македонії. В іншому матчі групи С зустрічаються Нідерланди й Австрія, а ще один матч сьогодні зіграють в квартеті В команди Бельгії та Данії.

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Україна — Північна Македонія

Час: 16:00

Місце: "Націонале", Бухарест

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1" / "Футбол 2" / "Україна"

Після поразки в стартовому матчі проти Нідерландів (2:3), у збірної України немає шансу на помилку. Для того, щоб продовжити боротьбу за плей-оф, критично важливо здобути сьогодні перемогу над Північною Македонією. В Андрія Шевченка є невеликі кадрові проблеми: через пошкодження, отримане в першому матчі, збірній України не допоможе Олександр Зубков. Під питанням і його участь в грі проти Австрії 21 червня. У той же час, є і хороші новини: повернувся в загальну групу Віктор Циганков. Він уже доданий в заявку на сьогоднішній матч, питання тільки в тому, чи вийде він із перших хвилин або ж зʼявиться на полі з лави запасних.

[ + – ] Збірна України вже забивала на Євро-2020 Фото: Getty Images

Після першої зустрічі проти Нідерландів, збірна України отримала багато різних відгуків, але переважно, команду хвалили за характер: програючи з рахунком 0:2, наші футболісти змогли зрівняти рахунок, але не втримали позитивний результат, пропустивши на 85-й хвилині. Утім, збірна Північної Македонії зовсім не вразила в грі проти Австрії (1:3). Свій гол македонці забили після грубої помилки австрійців в обороні, а й самі занадто багато дозволили супернику біля своїх воріт. Кожен український уболівальник сьогодні буде сподіватися, що такі подарунки у захисників Північної Македонії будуть і для нашої збірної.

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Данія — Бельгія

Час: 19:00

Місце: "Паркен", Копенгаген

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1" / "Футбол 2"

Як би не хотіли бельгійці, опинитися в розташуванні збірної Італії і гарантувати собі вихід із групи за підсумками двох турів у них вже не вийде. Через вчорашню перемогу Росії над Фінляндією, у групі В склалася ситуація, в якій відразу три команди мають однакову кількість очок — по 3. Із нулем у графі набраних тільки Данія, яка матч із Фінляндією постарається забути якомога швидше. Серцевий напад Крістіана Еріксена підкосив датчан настільки, що з 23 ударів по воротах вони не змогли вичавити нічого, в той час, як фіни реалізували свій єдиний шанс.

Разом із тим, незважаючи на легку перемогу над Росією з рахунком 3:0, збірна Бельгії отримала масу критики через якість гри у другій половині матчу. Тепер футболістам потрібно буде довести скептикам, що в другому таймі проти Росії вони просто поберегли сили на наступні матчі, а не відчували кризу ідей.

Нідерланди — Австрія

Час: 22:00

Місце: "Йохан Кройф Арена", Амстердам

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1" / "Футбол 2" / "Україна"

Збірна Нідерландів після перемоги над командою України, зустрінеться із ще одним непростим суперником. Австрійці, як і нідерландці, в першому турі відправили у ворота суперника три мʼячі. Швидше за все, проти збірної Нідерландів команді Австрії пощастить не так — "помаранчеві" не допустять таких помилок в обороні й атакуватимуть.

[ + – ] Збірна Австрії в першому матчі забивала тричі Фото: UEFA

Потенціал Австрії в атаці буде ослаблений через дурну дискваліфікацію Марко Арнаутовича. Після голу у ворота Збірній Македонії, він дозволив собі расистські заяви на адресу албанських жінок, за що й отримав відсторонення на один матч.

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