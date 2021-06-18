Швеция — Словакия: в Санкт-Петербурге встречаются самые возрастные команды турнира

В первом матче сегодняшнего игрового дня на Евро-2020 встречаются соперники из топ-3 самых возрастных команд на Евро-2020

В матче группового этапа Евро-2020 между сборными Швеции и Словакии встречаются одни из самых возрастных команд Евро-2020.

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Средний возраст сборной Швеции составляет 29,2 года, в то время, как у Словакии этот показатель равен 28,2 годам. В первой тройке также команда Бельгии, средний возраст которой идентичный показателю Швеции — 29,2.

Самыми возрастными футболистами в составе сборной Швеции являются центральный защитник Андреас Гранквист и полузащитник Себастьян Ларссон. Обоим по 36 лет. Еще троим футболистам в составе шведской сборной 34 года: форварду Маркусу Бергу, правому защитнику Микаэлю Лустигу и опорному хавбеку Густаву Свенссону.

У Словакии самым старшим игроком в составе является Душан Кучак — ему 36 лет. На втором месте по возрасту — 35-летний ззащитник Томаш Губочан. По 34 года защитникам Петеру Пекарику и Юраю Куцке.

Любопытно, что наибольшее количество матчей в составе Словакии имеет Марек Гамшик, который провел 126 игр и забил 26 мячей.

Напомним, что кроме матча Швеция — Словакия сегодня на Евро-2020 также будут сыграны матчи в группе D: Хорватия встретится с Чехией, а Англия будет противостоять Шотландии.

Ранее сразу три сборных оформили выход в стадию плей-офф. Первой на текущем чемпионате Европы это удалось сделать сборной Италии, которая выиграла оба матча в своей группе. Затем такое же достижение удалось команде Бельгии, обыгравшей Россию (3:0) и Данию (2:1). Третьей командой, вышедшей из группы, стала сборная Нидерландов, обыгравшая Украину (3:2) и Австрию (2:0).

Напомним, что днем ранее сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020, обыграв команду Северной Македонии со счетом 2:1. Положительного результата команде Андрея Шевченко удалось достичь благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.

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