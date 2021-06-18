Швеція — Словаччина: в Санкт-Петербурзі зустрічаються найбільш вікові команди турніру

У першому матчі сьогоднішнього ігрового дня на Євро-2020 зустрічаються суперники з топ-3 найбільш вікових команд на Євро-2020.

У матчі групового етапу Євро-2020 між збірними Швеції та Словаччини зустрічаються одні з найбільш вікових команд Євро-2020.

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Середній вік збірної Швеції становить 29,2 роки, тоді як у Словаччини цей показник дорівнює 28,2 рокам. У першій трійці також команда Бельгії, середній вік якої ідентичний показнику Швеції — 29,2.

Найбільш віковими футболістами у складі збірної Швеції є центральний захисник Андреас Гранквіст і півзахисник Себастьян Ларссон. Обом по 36 років. Ще трьом футболістам у складі шведської збірної 34 роки: форварду Маркусу Бергу, правому захиснику Мікаелю Лустігу і опорному хавбеку Густаву Свенссону.

У Словаччині найстаршим гравцем в складі є Душан Кучак — йому 36 років. На другому місці за віком — 35-річний захисник Томаш Губочан. За 34 роки захисникам Петеру Пекарику і Юраю Куцка.

Цікаво, що найбільшу кількість матчів у складі Словаччини має Марек Гамшик, який провів 126 ігор і забив 26 мʼячів.

Нагадаємо, що крім матчу Швеція — Словаччина сьогодні на Євро-2020 також будуть зіграні матчі в групі D: Хорватія зустрінеться з Чехією, а Англія протистоятиме Шотландії.

Раніше відразу три збірних оформили вихід у стадію плей-офф. Першою на поточному чемпіонаті Європи це вдалося зробити збірній Італії, яка виграла обидва матчі у своїй групі. Потім таке ж досягнення вдалося команді Бельгії, яка обіграла Росію (3:0) і Данію (2:1). Третьою командою, яка вийшла з групи, стала збірна Нідерландів, яка обіграла Україну (3:2) і Австрію (2:0).

Нагадаємо, що днем раніше збірна України здобула першу перемогу на Євро-2020, обігравши команду Північної Македонії з рахунком 2:1. Позитивного результату команді Андрія Шевченка вдалося досягти завдяки голам Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука.

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