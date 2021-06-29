Мотивация от Зеленского и гол Шевченко: как сборная провела последний день перед Швецией (видео)

Также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями, как забивал на этом стадионе в Глазго во время игровой карьеры.

Влог vZbirna, который ведет пресс-атташе главного тренера национальной сборной Николай Васильков, показал, как сборная Украины провела последний день накануне 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Швеции.

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На видео показано общение сборной Украины с Президентом Украины Владимиром Зеленским, как сборная поздравляла вратаря Андрея Пятова с днем рождения. Также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями, как забивал на этом стадионе в Глазго во время игровой карьеры.

Сборная Украины провела последнюю тренировку перед отлетом в Глазго на игру со Швецией. На первой тренировке после поражения от сборной Австрии, украинские футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о положении дел в своей команде накануне матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина. Также Шевченко поделился своим мнением о сопернике — сборной Швеции.

Ранее сообщалось, что Украина сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. На стадии группового этапа сборная Украины играла против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Наша сборная проиграла голландцам (2:3), обыграла македонцев (2:1) и уступила Австрии (0:1).

Также мы писали, что фанаты сборной Украины поблагодарили сборную Швеции за победу над Польшей, которая помогла украинцам выйти в плей-офф.

Кроме того, появилась информация, что сборная Украины прибыла в Глазгона игру 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Швеции.

Утром, 29 июня президент Владимир Зеленский пообщался с составом национальной сборной по футболу в преддверии.