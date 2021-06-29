Мотивація від Зеленського і гол Шевченка: як збірна провела останній день перед Швецією (відео)

Також головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився спогадами, як забивав на цьому стадіоні в Глазго під час ігрової кар'єри.

Влоги vZbirna, який веде пресаташе головного тренера національної збірної Микола Васильков, показав, як збірна України провела останній день напередодні 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти збірної Швеції.

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На відео показане спілкування збірної України з Президентом України Володимиром Зеленським, як збірна вітала воротаря Андрія Пʼятова з днем народження. Також головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився спогадами, як забивав на цьому стадіоні в Глазго під час ігрової карʼєри.

Збірна України провела останнє тренування перед відльотом у Глазго на гру зі Швецією. На першому тренуванні після поразки від збірної Австрії, українські футболісти займалися новими вправами: від жонглювання тенісними мʼячами до нової вправи від тренера воротарів Педро Хари.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про стан справ у своїй команді напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція — Україна. Також Шевченко поділився своєю думкою про суперника — збірну Швеції.

Раніше повідомлялося, що Україна зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. На стадії групового етапу збірна України грала проти збірних Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Наша збірна програла голландцям (2:3), обіграла македонців (2:1) і поступилася Австрії (0:1).

Також ми писали, що фанати збірної України подякували збірній Швеції за перемогу над Польщею, яка допомогла українцям вийти в плей-оф.

Крім того, зʼявилася інформація, що збірна України прибула в Глазго на гру 1/8 фіналу чемпіонату Європи зі збірною Швеції.

Вранці, 29 червня президент Володимир Зеленський поспілкувався зі складом національної збірної з футболу напередодні.