Швеция – Украина: шведы сыграют в привычной нам форме, украинцы – в запасной (фото)

Стала известна форма, в которой сборная Украины сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы.

Ассоциация футбола Украины объявила, в какой форме будет играть сборная Украины в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против сборной Швеции.

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На совещании с участниками команд и официальных представителей было решено, что сборная Украины сыграет в синем комплекте формы. Сборная Швеции сыграет в желтом комплекте формы, более привычной для украинской сборной.

[ + – ] Стала известна форма, в которой сыграет сборная Украины Фото: Пресс-служба УАФ

[ + – ] Шведы сыграют в желтой форме Фото: УАФ

Матч Швеция — Украина состоится сегодня в Глазго, на стадионе "Хэмпден парк". Время матча — 22:00 по Киеву.

Сборная Украины провела последнюю тренировку перед отлетом в Глазго на игру со Швецией. На первой тренировке после поражения от сборной Австрии, украинские футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о положении дел в своей команде накануне матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина. Также Шевченко поделился своим мнением о сопернике — сборной Швеции.

Ранее сообщалось, что Украина сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. На стадии группового этапа сборная Украины играла против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Наша сборная проиграла голландцам (2:3), обыграла македонцев (2:1) и уступила Австрии (0:1).

Также мы писали, что фанаты сборной Украины поблагодарили сборную Швеции за победу над Польшей, которая помогла украинцам выйти в плей-офф.

Кроме того, появилась информация, что сборная Украины прибыла в Глазго на игру 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Швеции.

Вечером 28 июня президент Владимир Зеленский пообщался с составом национальной сборной по футболу в преддверии.