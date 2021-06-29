Швеція — Україна: шведи зіграють у звичній нам формі, українці — в запасній (фото)

Стала відома форма, в якій збірна України зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Асоціація футболу України оголосила, в якій формі гратиме збірна України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 проти збірної Швеції.

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На нараді з учасниками команд та офіційних представників було вирішено, що збірна України зіграє в синьому комплекті форми. Збірна Швеції зіграє в жовтому комплекті форми, більш звичному для української збірної.

[ + – ] Стала відома форма, в якій зіграє збірна України Фото: Пресслужба УАФ

[ + – ] Шведи зіграють в жовтій формі Фото: УАФ

Матч Швеція — Україна відбудеться сьогодні в Глазго, на стадіоні "Гемпден парк". Час матчу — 22:00 за Києвом.

Збірна України провела останнє тренування перед відльотом у Глазго на гру зі Швецією. На першому тренуванні після поразки від збірної Австрії, українські футболісти займалися новими вправами: від жонглювання тенісними мʼячами до нової вправи від тренера воротарів Педро Хари.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про стан справ у своїй команді напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція — Україна. Також Шевченко поділився своєю думкою про суперника — збірну Швеції.

Раніше повідомлялося, що Україна зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. На стадії групового етапу збірна України грала проти збірних Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Наша збірна програла голландцям (2:3), обіграла македонців (2:1) і поступилася Австрії (0:1).

Також ми писали, що фанати збірної України подякували збірній Швеції за перемогу над Польщею, яка допомогла українцям вийти в плей-оф.

Крім того, зʼявилася інформація, що збірна України прибула в Глазго на гру 1/8 фіналу чемпіонату Європи зі збірною Швеції.

Увечері 28 червня президент Володимир Зеленський поспілкувався зі складом національної збірної з футболу напередодні.