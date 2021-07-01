Видеоблог из раздевалки: как сборная Украины праздновала победу над Швецией с болельщиками (видео)

Опубликовано видео, как сборная Украины праздновала победу с болельщиками.

Влог vZbirna, который ведет пресс-атташе главного тренера национальной сборной Николай Васильков, показал, как сборная Украины праздновала победу в 1/8 финала чемпионата Европы над сборной Швеции (2:1).

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На видео показано, как сборная Украины праздновала победу с болельщиками, как сыновья главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко поздравляли его с победой, послематчевые комментарии Андрея Шевченко и Руслана Малиновского, а также как болельщики провожали сборную со стадиона.

Фокус сообщал, что нападающий Артем Беседин больше не сыграет за Украину на Евро-2020 – известны подробности травмы.

Ориентировочный срок восстановления Артема Беседина — шесть месяцев.

Мы также сообщали, автором решающего гола в матче Швеция — Украина уже интересуются в Испании и Италии.

Напомним, что лучшим игроком матча Швеция — Украина признан полузащитник украинской команды Александр Зинченко.

29 июня сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик. Эта победа стала исторической, поскольку никогда ранее сборная Украины не играла в 1/4 финала на чемпионатах Европы.

Победа над Швецией и исторический выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, своих эмоций не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".

Гордость переполняет. 5 выводов из победы Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020