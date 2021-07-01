Відеоблог з роздягальні: як збірна України святкувала перемогу над Швецією з вболівальниками (відео)

Опубліковано відео, як збірна України святкувала перемогу з вболівальниками.

Влоги vZbirna, який веде пресаташе головного тренера національної збірної Микола Васильков, показав, як збірна України святкувала перемогу в 1/8 фіналу чемпіонату Європи над збірною Швеції (2: 1).

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На відео показано, як збірна України святкувала перемогу з вболівальниками, як сини головного тренера збірної України Андрія Шевченка вітали його з перемогою, післяматчеві коментарі Андрія Шевченка і Руслана Маліновського, а також як вболівальники проводжали збірну зі стадіону.

Фокус повідомляв, що нападник Артем Бесєдін більше не зіграє за Україну на Євро-2020 — відомі подробиці травми.

Орієнтовний термін відновлення Артема Бесєдіна — шість місяців.

Ми також повідомляли, автором вирішального голу в матчі Швеція — Україна вже цікавляться в Іспанії та Італії.

Нагадаємо, що кращим гравцем матчу Швеція — Україна визнаний півзахисник української команди Олександр Зінченко.

29 червня збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик. Ця перемога стала історичною, оскільки ніколи раніше збірна України не грала в 1/4 фіналу на чемпіонатах Європи.

Перемога над Швецією та історичний вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, своїх емоцій не приховували ні вболівальники, ні самі футболісти.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Вемблі".

Гордість переповнює. 5 висновків з перемоги України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020