Новая страница в истории Украины: кто сегодня играет в 1/4 Евро-2020

Сегодня состоятся два матча Евро-2020: Украина — Англия и Чехия — Дания

На чемпионате Европы по футболу в субботу, 3 июля, состоятся матчи 1/4 финала. Сборная Украины в Риме встретится с командой Англии, а в Баку сойдутся две сенсации этого турнира — сборные Чехии и Дании. Победители этих пар сыграют друг против друга в полуфинале.

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Чехия — Дания

Где играют: "Олимпийский стадион", Баку

Время: 19:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Эти две команды мало кто ожидал увидеть на стадии 1/4 финала. Еще перед заключительным туром группового этапа казалось, что Дания поедет домой, а Чехии предрекали вылет от Нидерландов. Но первые смяли Россию (4:1), а вторые не только не вылетели, но и отправили отдыхать сборную Нидерландов и ее главного тренера Франка де Бура, который был отправлен в отставку после проигрыша чехам.

Сборная Чехии не испытывает кадровых проблем. Лучший бомбардир команды Патрик Шик в матче с Нидерландами забил свой 4-й мяч на турнире и готовится догнать уже выбывшего Криштиану Роналду, в активе которого пять мячей.

У сборной Дании также нет травмированных и дисквалифицированных: все герои фееричного матча против Уэльса в строю и готовы к бомбардирским свершениям. Интересно, что в двух матчах подряд Дания забивала по четыре гола. Это хороший вызов для защитников сборной Чехии, которым теперь придется тщательно следить не только Юссуфом Поульсеном, но и за Мартином Брайтвайтом и Каспером Дольбергом, который неожиданно проявил себя в 1/8 финала.

Украина — Англия

Где играют: "Стадио Олимпико", Рим

Время: 22:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

Команда Андрея Шевченко подарила нам сказку, обыграв сборную Швеции в 1/8 финала. Такого единения в стране не было давно. Теперь у сборной Украины есть шанс улучшить свое и без того историческое достижение — стать полуфиналистом чемпионата Европы.

Соперник нашей сборной — Англия, пока не пропускала на Евро-2020. Родоначальники футбола обыгрывали команды Чехии и Хорватии с одинаковым счетом 1:0, сыграли вничью с Шотландией (0:0) и разобрались с Германией (2:0) в 1/8 финала. Поэтому, вскрывать оборону команды Гарета Саутгейта предстоит именно украинским футболистам.

Кадровые потери сборной Украины всем хорошо известны: еще неделю назад расположение команды покинул Денис Попов, а после матча против Швеции с жуткой травмой в Киев отправился Артем Беседин. В матче против Швеции наконец-то свою игру нашел Александр Зинченко, что дарит украинским болельщикам надежду на успех в матче против Англии. Неожиданным джокером стал Артем Довбик, скорее всего, такую же роль Андрей Шевченко отведет ему и в этом матче.

[ + – ] Сборная Украины протестировала газон "Стадио Олимпико" Фото: Павел Кубанов / пресс-служба УАФ

Накануне сборная Украины совершила прогулку по Риму и это вызвало большой интерес у местных жителей — Андрей Шевченко пользовался большой популярностью у римлян. На сегодняшнюю игру футболистов сборной напутствовал и президент Украины Владимир Зеленский, записавший очередное видеообращение.

У англичан под вопросом участие в матче только Букайо Сака, все остальные игроки, включая недавно изолированных Бена Чиллуэла и Мэйсона Маунта, готовы побороться за путевку в полуфинал.

В истории чемпионатов Европы сборные Украины и Англии уже встречались: в Донецке, на Евро-2012 победу праздновали англичане, но всем украинским болельщикам этот матч запомнился скандальным решением Виктора Кашшаи, который не засчитал гол Марко Девича, хотя мяч четко пересек линию ворот.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.