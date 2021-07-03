Нова сторінка в історії України: хто сьогодні грає в 1/4 Євро-2020

Сьогодні відбудуться два матчі Євро-2020: Україна — Англія і Чехія — Данія

На чемпіонаті Європи з футболу в суботу, 3 липня, відбудуться матчі 1/4 фіналу. Збірна України в Римі зустрінеться з командою Англії, а в Баку зійдуться дві сенсації цього турніру — збірні Чехії та Данії. Переможці цих пар зіграють один проти одного в півфіналі.

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Чехія — Данія

Де грають: "Олімпійський стадіон", Баку

Час: 19:00

Де дивитися матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Ці дві команди мало хто очікував побачити на стадії 1/4 фіналу. Ще перед заключним туром групового етапу здавалося, що Данія поїде додому, а Чехії пророчили виліт від Нідерландів. Але перші зім'яли Росію (4:1), а другі не тільки не вилетіли, але і відправили відпочивати збірну Нідерландів і її головного тренера Франка де Бура, якого чекала відставка після програшу чехам.

Збірна Чехії не відчуває кадрових проблем. Найкращий бомбардир команди Патрік Шик в матчі з Нідерландами забив свій 4-й м'яч на турнірі і готується наздогнати Кріштіану Роналду, в активі якого п'ять м'ячів.

У збірної Данії також немає травмованих і дискваліфікованих: всі герої феєричного матчу проти Уельсу в строю і готові до бомбардирських звершень. Цікаво, що в двох матчах поспіль Данія забивала по чотири голи. Це хороший виклик для захисників збірної Чехії, яким тепер доведеться ретельно стежити не тільки Юссуфом Поульсеном, а й за Мартіном Брайтвайтом і Каспером Дольбергом, який несподівано проявив себе в 1/8 фіналу.

Україна — Англія

Де грають: "Стадіо Олімпіко", Рим

Час: 22:00

Де дивитися матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Україна"

Команда Андрія Шевченка подарувала нам казку, обігравши збірну Швеції в 1/8 фіналу — такого єднання в країні не було давно. Тепер у збірної України є шанс поліпшити своє і без того історичне досягнення — стати півфіналістом чемпіонату Європи.

Суперник нашої збірної — Англія, поки не пропускала на Євро-2020. Родоначальники футболу обігравали команди Чехії та Хорватії з однаковим рахунком 1:0, зіграли внічию з Шотландією (0: 0) і розібралися з Німеччиною (2:0) в 1/8 фіналу. Тому, зламати оборону команди Гарета Саутгейта належить саме українським футболістам.

Кадрові втрати збірної України всім добре відомі: ще тиждень тому розташування команди покинув Денис Попов, а після матчу проти Швеції з моторошною травмою до Києва вирушив Артем Бесєдін. У матчі проти Швеції нарешті свою гру знайшов Олександр Зінченко, що дарує українським уболівальникам надію на успіх в матчі проти Англії. Несподіваним джокером став Артем Довбік, швидше за все, таку ж роль Андрій Шевченко відведе йому і в цьому матчі.

[ + – ] Збірна України протестувала газон "Стадіо Олімпіко" Фото: Павел Кубанов / пресс-служба УАФ

Напередодні збірна України зробила прогулянку по Риму і це викликало великий інтерес у місцевих жителів — Андрій Шевченко користувався великою популярністю у римлян. На сьогоднішню гру футболістів збірної напучував і президент України Володимир Зеленський, який записав чергове відеозвернення.

У англійців під питанням участь в матчі тільки Букайо Сака, всі інші гравці, включаючи недавно ізольованих Бена Чіллуела і Мейсона Маунта, готові поборотися за путівку в півфінал.

В історії чемпіонатів Європи збірні України та Англії вже зустрічалися: у Донецьку, на Євро-2012 перемогу святкували англійці, але всім українським уболівальникам цей матч запам'ятався скандальним рішенням арбітра Віктора Кашшаї, який не зарахував гол Марко Девіча, хоча м'яч чітко перетнув лінію воріт.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.