Не боксом единым: Ломаченко порыбачил в Мариуполе (фото, видео)

Украинский боксер отдыхает на Донбассе после уверенной победы по возвращении в ринг

Украинский боксер Василий Ломаченко отправился отдыхать после победы над японцем Масайоши Накатани.

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Местом восстановления боксер выбрал Мариуполь, куда приехал на рыбалку и похвастался своим уловом в социальных сетях.

"Не боксом единым", – подписал пост в Instagram Ломаченко.

Ранее Фокус сообщал, что Василий Ломаченко бросил вызов Теофимо Лопесу.

"Думаю, я доказал, что реванш с Тефимо Лопесом нужно сделать. Так что, давай сделаем это", — обратился Ломаченко к американскому боксеру во время флеш-интервью.

Команда Лопеса отреагировала на вызов Ломаченко и назвала условие, по которому реванш все-таки состоится.

"Мы можем провести этот бой хоть завтра, если Ломаченко согласится на тот же гонорар, который был у нашей команды в первом бою – 1,35 миллионов долларов. Мы согласились на бой без опции реванша, к нам отнеслись как к куску г*вна.

Поэтому наши условия такие: или он соглашается драться, бой по PPV, или пусть проваливает", — сказал менеджер Менеджер Теофимо Лопеса для The Athletic.

В июне в Лас-Вегасе Василий Ломаченко нокаутировал японца Масайоши Накатани. Бой длился 8 полных раундов, а в 9-м украинец довел свое преимущество до нокаута.

Напомним, что предыдущий бой Василий Ломаченко провел 17 октября 2020 года, в котором единогласным решением судей уступил американцу Теофимо Лопесу и лишился всех титулов. Украинец был не согласен с решением судей, заявляя, что справедливым исходом этого противостояния была бы ничья.

Ранее украинец неоднозначно высказался относительно реванша, отметив, что вероятность такого боя в нынешних условиях крайне мала.

Напомним, в конце июня Василий Ломаченко и Александр Усик сделали подарок скандальному рэперу Басте. Российский исполнитель похвастался одеждой бренда Lomus, а Ломаченко в комментариях написал "С уважением, Василий Михайлович".