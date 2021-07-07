Не боксом єдиним: Ломаченко порибалив у Маріуполі (фото, відео)
Український боксер відпочиває на Донбасі після впевненої перемоги після повернення на ринг
Український боксер Василь Ломаченко відправився відпочивати після перемоги над японцем Масайосі Накатані.
Місцем відновлення боксер вибрав Маріуполь, куди приїхав на риболовлю і похвалився своїм уловом у соціальних мережах.
"Не боксом єдиним", — підписав пост в Instagram Ломаченко.
Раніше Фокус повідомляв, що Василь Ломаченко кинув виклик Теофімо Лопесу.
"Думаю, я довів, що реванш з Тефімо Лопесом потрібно зробити. Тому зробімо це", — звернувся Ломаченко до американського боксера під час флеш-інтервʼю.
Команда Лопеса відреагувала на виклик Ломаченка і назвала умову, за якої реванш усе-таки відбудеться.
"Ми можемо провести цей бій хоч завтра, якщо Ломаченко погодиться на той же гонорар, який був у нашої команди в першому бою — 1,35 мільйон доларів. Ми погодилися на бій без опції реваншу, до нас поставилися як до шматка г * мна.
Тому наші умови такі: або він погоджується битися, бій за PPV, або нехай провалює", — сказав менеджер Теофімо Лопеса для The Athletic.
У червні в Лас-Вегасі Василь Ломаченко нокаутував японця Масайосі Накатані. Бій тривав 8 повних раундів, а в 9-му українець довів свою перевагу до нокауту.
Нагадаємо, що попередній бій Василь Ломаченко провів 17 жовтня 2020 року, у якому одноголосним рішенням суддів поступився американцеві Теофімо Лопесу і позбувся всіх титулів. Українець був не згоден з рішенням суддів, заявляючи, що справедливим результатом цього протистояння була б нічия.
Раніше українець неоднозначно висловився щодо реваншу, зазначивши, що ймовірність такого бою в нинішніх умовах вкрай мала.
Нагадаємо, у кінці червня Василь Ломаченко та Олександр Усик зробили подарунок скандальному реперу Басті. Російський виконавець похвалився одягом бренду Lomus, а Ломаченко в коментарях написав "З повагою, Василю Михайловичу".