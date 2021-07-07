Не боксом єдиним: Ломаченко порибалив у Маріуполі (фото, відео)

Український боксер відпочиває на Донбасі після впевненої перемоги після повернення на ринг

Український боксер Василь Ломаченко відправився відпочивати після перемоги над японцем Масайосі Накатані.

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Місцем відновлення боксер вибрав Маріуполь, куди приїхав на риболовлю і похвалився своїм уловом у соціальних мережах.

"Не боксом єдиним", — підписав пост в Instagram Ломаченко.

Раніше Фокус повідомляв, що Василь Ломаченко кинув виклик Теофімо Лопесу.

"Думаю, я довів, що реванш з Тефімо Лопесом потрібно зробити. Тому зробімо це", — звернувся Ломаченко до американського боксера під час флеш-інтервʼю.

Команда Лопеса відреагувала на виклик Ломаченка і назвала умову, за якої реванш усе-таки відбудеться.

"Ми можемо провести цей бій хоч завтра, якщо Ломаченко погодиться на той же гонорар, який був у нашої команди в першому бою — 1,35 мільйон доларів. Ми погодилися на бій без опції реваншу, до нас поставилися як до шматка г * мна.

Тому наші умови такі: або він погоджується битися, бій за PPV, або нехай провалює", — сказав менеджер Теофімо Лопеса для The Athletic.

У червні в Лас-Вегасі Василь Ломаченко нокаутував японця Масайосі Накатані. Бій тривав 8 повних раундів, а в 9-му українець довів свою перевагу до нокауту.

Нагадаємо, що попередній бій Василь Ломаченко провів 17 жовтня 2020 року, у якому одноголосним рішенням суддів поступився американцеві Теофімо Лопесу і позбувся всіх титулів. Українець був не згоден з рішенням суддів, заявляючи, що справедливим результатом цього протистояння була б нічия.

Раніше українець неоднозначно висловився щодо реваншу, зазначивши, що ймовірність такого бою в нинішніх умовах вкрай мала.

Нагадаємо, у кінці червня Василь Ломаченко та Олександр Усик зробили подарунок скандальному реперу Басті. Російський виконавець похвалився одягом бренду Lomus, а Ломаченко в коментарях написав "З повагою, Василю Михайловичу".