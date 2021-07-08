Даже в отпуске вместе: игроки сборной Украины отдыхают в Турции (фото)

Футболисты опубликовали совместную фотографию из Кемера, несмотря на то, что провели последние пару месяцев вместе на подготовительных сборах и чемпионате Европы.

Игроки сборной Украины Роман Яремчук и Виталий Миколенко проводят совместный отдых в Турции после завершения чемпионата Европы.

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Футболисты совместную опубликовали фотографию из Кемера, несмотря на то, что провели последние пару месяцев вместе на подготовительных сборах и чемпионате Европы.

[ + – ] Яремчук и Миколенко отдыхают в Турции Фото: Instagram / Роман Яремчук

Напомним, что на Евро-2020 украинская сборная проиграла два матча группового этапа против Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1), но одержала победу над Северной Македонией (2:1). В 1/8 финала была повержена сборная Швеции (2:1), а в 1/4 команда Андрея Шевченко с разгромным счетом проиграла Англии — 0:4.

В воскресенье делегация сборной Украины вернулась в Киев. Игроков и тренеров в аэропорту "Борисполь" встречали болельщики и известные музыканты. Несколько сотен болельщиков приехали с флагами Украины и выкрикивали спортсменам слова благодарности и поддержки.

Перед фанатами выступил главный тренер Андрей Шевченко, но его речь прервалась эмоциональным зарядом со стороны украинских болельщиков.

Ранее Андрей Шевченко не сумел однозначно ответить на вопрос, продолжит ли он работу со сборной Украины после Евро-2020.

Возвращение сборной Украины в Киев ждали не только болельщики, но и семьи футболистов. Фокус опубликовал видео встречи нападающего сборной Украины Романа Яремчука со своей семьей. На видео запечатлено, как сын футболиста видит отца и с улыбкой бежит ему навстречу. Роман подхватывает ребенка на руки, обнимает и целует.

Евро-2020 благоприятно сказалось на перспективах нападающего "Днепра-1" Артема Довбика. Гол, который форвард забил в ворота сборной Швеции, вызвал интерес к его персоне со стороны ряда европейских клубов. Вместе с тем, в Днепре не намерены расставаться с новой звездой сборной Украины менее, чем за 10 миллионов евро.

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