Навіть у відпустці разом: гравці збірної України відпочивають у Туреччині (фото)

Футболісти опублікували спільну фотографію з Кемера, незважаючи на те, що провели останні кілька місяців разом на підготовчих зборах і чемпіонаті Європи.

Гравці збірної України Роман Яремчук і Віталій Миколенко проводять спільний відпочинок в Туреччині після завершення чемпіонату Європи.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Футболісти опублікували спільну фотографію з Кемера, незважаючи на те, що провели останні кілька місяців разом на підготовчих зборах і чемпіонаті Європи.

[ + – ] Яремчук і Миколенко відпочивають в Туреччині Фото: Instagram / Роман Яремчук

Нагадаємо, що на Євро-2020 українська збірна програла два матчі групового етапу проти Нідерландів (2:3) та Австрії (0:1), але здобула перемогу над Північною Македонією (2:1). В 1/8 фіналу була переможена збірна Швеції (2:1), а в 1/4 команда Андрія Шевченка з розгромним рахунком програла Англії — 0:4.

У неділю делегація збірної України повернулася до Києва. Гравців і тренерів в аеропорту "Бориспіль" зустрічали вболівальники і відомі музиканти. Кілька сотень уболівальників приїхали з прапорами України та вигукували спортсменам слова подяки і підтримки.

Перед фанатами виступив головний тренер Андрій Шевченко, але його промова перервалася емоційним зарядом з боку українських уболівальників.

Раніше Андрій Шевченко не зумів однозначно відповісти на питання, чи продовжить він роботу зі збірною України після Євро-2020.

Повернення збірної України до Києва чекали не тільки вболівальники, але і сімʼї футболістів. Фокус опублікував відео зустрічі нападника збірної України Романа Яремчука зі своєю сімʼєю. На відео зафіксовано, як син футболіста бачить батька і з посмішкою біжить йому назустріч. Роман підхоплює дитину на руки, обіймає і цілує.

Євро-2020 сприятливо позначилося на перспективах нападника "Дніпра-1" Артема Довбика. Гол, який форвард забив у ворота збірної Швеції, викликав інтерес до його персони з боку низки європейських клубів. Разом з тим, в Дніпрі не мають наміру розлучатися з новою зіркою збірної України менше, ніж за 10 мільйонів євро.

Євро-2020: все про Чемпіонат Європи з футболу. Де, коли і за скільки

За збірну не соромно, за поразку — прикро. 5 висновків з виступу України на Євро-2020