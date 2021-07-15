"Десна" подписала экс-игрока "Динамо" и сборной Украины

33-летний украинец Евгений Селин подписал контракт на один год.

Футбольный клуб "Десна" объявил о переходе украинского левого защитника Евгения Селина.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как сообщает клубная пресс-служба, 33-летний украинец подписал контракт сроком на один год.

До этого Селин отыграл два года в кипрском "Анортосисе" – забил два гола и отличился одной голевой передачей в 32 матчах.

К "Десне" Селин присоединился в качестве свободного агента.

Также этот футболист выступал ранее за "Динамо", "Металлист", "Ворсклу", "Платаниас", "Астерас" и МТК.

Напомним, ранее "Динамо" объявило о переходе нападающего ЦСКА Ильи Шкурина.

Белорусский форвард стал вторым игроком, которого киевский клуб подписал в текущее межсезонье. Ранее "Динамо" объявило о подписании первого новичка: им стал экс-футболист "Колоса" Денис Антюх. Контракт между клубом и футболистом подписан на четыре года.

В нынешнее межсезонье "Динамо" уже покинул датский полузащитник Миккель Дуэлунд — он продолжит карьеру в нидерландском "Неймегене", а также испанский нападающий Фран Соль — он будет выступать в Сегунде за "Эйбар".

Ранее столичный клуб объявил список игроков, которые отправились с командой на сборы. Среди них и новые имена: воспитанник "Шахтера" Андрей Коробенко и его коллега по академии — лучший бомбардир украинской Премьер-лиги Владислав Кулач.

По просьбе киевского клуба было решено перенести матч за Суперкубок Украины. Изначально встреча "Динамо" и "Шахтера" планировалась на 24 июля, но из-за невозможности задействовать 10 футболистов, которые выступали за национальную сборную на Евро-2020, этот матч было решено перенести на 22 сентября.

Напомним, ранее появилась информация о том, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга близок к переходу в "Дженоа". За его продажу столичный клуб выручит от 7 до 9 миллионов евро.