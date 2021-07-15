"Десна" підписала ексгравця "Динамо" і збірної України

33-річний українець Євген Селін підписав контракт на один рік.

Футбольний клуб "Десна" оголосив про перехід українського лівого захисника Євгена Селіна.

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Як повідомляє клубна пресслужба, 33-річний українець підписав контракт терміном на один рік.

До цього Селін відіграв два роки в кіпрському "Анортосіс" — забив два голи і відзначився однією гольовою передачею у 32 матчах.

До "Десни" Селін приєднався в якості вільного агента.

Також цей футболіст виступав раніше за "Динамо", "Металіст", "Ворсклу", "Платаніас", "Астерас" і МТК.

Нагадаємо, раніше "Динамо" оголосило про перехід нападника ЦСКА Іллі Шкуріна.

Білоруський форвард став другим гравцем, якого київський клуб підписав у поточне міжсезоння. Раніше "Динамо" оголосило про підписання першого новачка: ним став ексфутболіст "Колоса" Денис Антюх. Контракт між клубом і футболістом підписаний на чотири роки.

У нинішнє міжсезоння "Динамо" вже покинув датський півзахисник Міккель Дуелунд — він продовжить карʼєру в нідерландському "Неймегені", а також іспанський нападник Фран Сіль — він виступатиме в Сегунді за "Ейбар".

Раніше столичний клуб оголосив список гравців, які вирушили з командою на збори. Серед них і нові імена: вихованець "Шахтаря" Андрій Коробенко і його колега по академії — кращий бомбардир української Премʼєр-ліги Владислав Кулач.

На прохання київського клубу було вирішено перенести матч за Суперкубок України. Спочатку зустріч "Динамо" і "Шахтаря" планувалася на 24 липня, але через неможливість задіяти 10 футболістів, які виступали за національну збірну на Євро-2020, цей матч було вирішено перенести на 22 вересня.

Нагадаємо, раніше зʼявилася інформація про те, що нападник "Динамо" Владислав Супряга близький до переходу в "Дженоа". За його продаж столичний клуб виручить від 7 до 9 мільйонів євро.