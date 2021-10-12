В интернете появились фото 40-летнего Марадоны в постели с 16-летней девушкой

Знаменитый футболист становится жертвой скандалов даже после своей смерти.

Появились фотографии, подтверждающие, что легендарный Диего Марадона в возрасте 40 лет состоял в отношениях с 16-летней девушкой.

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Вероятно, кубинка, которой сейчас 37 лет, сама продала фотографию журналистам, чтобы подтвердить факт, что она являлась девушкой легендарного футболиста.

[ + – ] Диего Марадона и его 16-летняя девушка Фото: infobae.com

В начале октября бывшая девушка Марадоны Мэвис Альварес рассказала о подробностях об отношениях с футболистом.

Альварес рассказывала, что Диего Марадона плохо к ней относился на протяжении отношений – избивал ее и таскал за волосы. На тот момент девушка была несовершеннолетней – ей было 16.

Скорее всего, речь идет о периоде жизни Диего Марадоны на Кубе с 2000 по 2004 год, когда он лечился у Фиделя Кастро от наркозависимости, но все еще состоял в официальных отношениях со своей женой.

Также девушка рассказала историю, что однажды Марадону арестовали за драку в клубе, но потом отпустили, когда узнали, кто это именно. После этого полицейский, который арестовал Марадону, был наказан.

Кроме этого, Альварес призналась, что Марадона заставлял ее принимать наркотики и требовал, чтобы она сделала операцию по увеличению груди. Также девушка рассказывала, что однажды к ним дозвонилась официальная жена Марадоны, она взяла трубку, из-за этого футболист разозлился и сильно ее избил. Марадона скрывал во время своего пребывания на Кубе, что имеет жену и любовницу. Девушка тогда не могла рассказывать о происходящем, поскольку была уверена, что Марадоне за это ничего не будет, а у нее могут быть проблемы.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни.