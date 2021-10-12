В інтернеті з'явилися фото 40-річного Марадони в ліжку із 16-річною дівчиною
Знаменитий футболіст стає жертвою скандалів навіть після своєї смерті.
З'явилися фотографії, які підтверджують, що легендарний Дієго Марадона у віці 40 років перебував у стосунках із 16-річною дівчиною.
Ймовірно, кубинка, якій зараз 37 років, сама продала фотографію журналістам, щоб підтвердити факт, що вона була дівчиною легендарного футболіста.
На початку жовтня колишня дівчина Марадони Мевіс Альварес розповіла про подробиці про стосунки з футболістом.
Альварес розповідала, що Дієго Марадона погано до неї ставився протягом стосунків — бив її і тягав за волосся. На той момент дівчина була неповнолітньою — їй було 16.
Швидше за все, йдеться про період життя Дієго Марадони на Кубі з 2000 по 2004 рік, коли він лікувався у Фіделя Кастро від наркозалежності, але все ще перебував в офіційних стосунках зі своєю дружиною.
Також дівчина розповіла історію, що одного разу Марадону заарештували за бійку в клубі, але потім відпустили, коли дізналися, хто це саме. Після цього поліцейський, який заарештував Марадону, був покараний.
Крім цього, Альварес зізналася, що Марадона змушував її вживати наркотики і вимагав, щоб вона зробила операцію зі збільшення грудей. Також дівчина розповідала, що одного разу до них додзвонилася офіційна дружина Марадони, вона взяла слухавку, через це футболіст розлютився і сильно її побив. Марадона приховував під час свого перебування на Кубі, що має дружину і коханку. Дівчина тоді не могла розповідати про те, що відбувається, оскільки була впевнена, що Марадоні за це нічого не буде, а в неї можуть бути проблеми.
Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року на 61-му році життя.