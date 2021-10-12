В інтернеті з'явилися фото 40-річного Марадони в ліжку із 16-річною дівчиною

Знаменитий футболіст стає жертвою скандалів навіть після своєї смерті.

З'явилися фотографії, які підтверджують, що легендарний Дієго Марадона у віці 40 років перебував у стосунках із 16-річною дівчиною.

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Ймовірно, кубинка, якій зараз 37 років, сама продала фотографію журналістам, щоб підтвердити факт, що вона була дівчиною легендарного футболіста.

[ + – ] Дієго Марадона і його 16-річна дівчина Фото: infobae.com

На початку жовтня колишня дівчина Марадони Мевіс Альварес розповіла про подробиці про стосунки з футболістом.

Альварес розповідала, що Дієго Марадона погано до неї ставився протягом стосунків — бив її і тягав за волосся. На той момент дівчина була неповнолітньою — їй було 16.

Швидше за все, йдеться про період життя Дієго Марадони на Кубі з 2000 по 2004 рік, коли він лікувався у Фіделя Кастро від наркозалежності, але все ще перебував в офіційних стосунках зі своєю дружиною.

Також дівчина розповіла історію, що одного разу Марадону заарештували за бійку в клубі, але потім відпустили, коли дізналися, хто це саме. Після цього поліцейський, який заарештував Марадону, був покараний.

Крім цього, Альварес зізналася, що Марадона змушував її вживати наркотики і вимагав, щоб вона зробила операцію зі збільшення грудей. Також дівчина розповідала, що одного разу до них додзвонилася офіційна дружина Марадони, вона взяла слухавку, через це футболіст розлютився і сильно її побив. Марадона приховував під час свого перебування на Кубі, що має дружину і коханку. Дівчина тоді не могла розповідати про те, що відбувається, оскільки була впевнена, що Марадоні за це нічого не буде, а в неї можуть бути проблеми.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року на 61-му році життя.