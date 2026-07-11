Мудрику "заметили" на тренировке с командой: в сети обсуждают новое видео "Челси" (фото)

В сети развернулось активное обсуждение кадра с тренировки лондонского "Челси". На нём заметили футболиста, очень похожего на украинца Михаила Мудрика.

Мудрику запрещено тренироваться с командой — это связано с его дисквалификацией, которую он получил из-за допинга. На возможное появление Мудрика обратил внимание известный аккаунт Chelsea Dodgers.

На скриншоте действительно виден игрок, внешне похожий на Михаила Мудрика, однако подтверждения того, что это именно украинец, нет.

Возможный кадр с Мудриком Фото: Скриншот

В то же время в комментариях другие фанаты утверждают, что на снимке изображен не Мудрик, а вратарь "аристократов" Филип Йоргенсен. Они также приводят другие стоп-кадры, на которых лучше видно, что на фото не Мудрик.

В то же время болельщики "Челси" выражают разочарование тем, что это не Мудрик, отмечая, что были бы рады, если бы украинец вернулся в состав команды.

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Йоргенсен на фото Фото: Скриншот

Напомним, что ранее Михаил Мудрик, который в настоящее время отбывает дисквалификацию, заинтриговал футбольных болельщиков своим постом. В нём он показал, как готовится к своему возвращению.

Дисквалификация Мудрика — что известно

В 2024 году Мудрика отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

Тогда в его организме обнаружили запрещенный препарат мельдоний (милдронат). Если апелляция не увенчается успехом, то Вингер сможет вернуться в футбол только в конце 2028 года. В январе 2029 года Михаилу исполнится 28 лет.

В апреле 2026 года Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.

Напомним, что после допинг-скандала украинский футболист Михаил Мудрик решил сменить вид спорта на спринт. Он намерен выступить за сборную Украины на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Мудрик прокомментировал допинг-скандал и заверил, что "никогда сознательно не принимал запрещенные вещества", а в ФК "Челси" заявили, что будут сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее "Фокус" сообщал, что бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, который до 2022 года играл в России за московское "Динамо", раскритиковал футболиста Михаила Мудрика. В частности, Воронин отметил, что у него есть вопросы к интеллекту нападающего лондонского "Челси".