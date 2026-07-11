Мудрика "помітили" на тренуванні з командою: у мережі обговорюють нове відео "Челсі" (фото)

У мережі почалося активне обговорення кадру з тренування лондонського "Челсі". На ньому помітили футболіста, який дуже схожий на українця Михайла Мудрика.

Мудрику заборонено тренуватися з командою — це пов'язано з його дискваліфікацією, яку він отримав через допінг. На можливу появу Мудрика увагу звернув відомий акаунт Chelsea Dodgers.

На скріншоті дійсно помітно гравця, що візуально схожий на Михайла Мудрика, однак підтвердження того, що це саме українець немає.

Можливий кадр з Мудриком Фото: Скриншот

Натомість у коментарях інші фанати стверджують, що на кадрі не Мудрик, а голкіпер "аристократів" Філіп Йоргенсен. Вони також наводять інші стоп-кадри, де краще видно, що на фото не Мудрик.

Водночас вболівальники "Челсі" висловлюють розчарування, що це не Мудрик, зазначаючи, що були б раді, якби українець повернувся до складу команди.

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Йоргенсен на фото Фото: Скриншот

Нагадаємо, що раніше Михайло Мудрик, який наразі відбуває дискваліфікацію, заінтригував вболівальників футболу своїм дописом. У ньому він показав, як готується до свого повернення.

Дискваліфікація Мудрика — що відомо

У 2024 році Мудрика відсторонили через порушення антидопінгових правил, а згодом футболіст отримав чотирирічну дискваліфікацію, яку зараз намагається скасувати через CAS.

Тоді в його організмі виявили заборонений препарат мельдоній (мілдронат). Якщо апеляція не принесе успіху, то вінгер зможе повернутися у футбол лише наприкінці 2028-го. У січні 2029 року Михайлу виповниться 28 років.

У квітні 2026 Футбольна Асоціація Англії дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.

Нагадаємо, після допінг-скандалу український футболіст Михайло Мудрик вирішив змінити вид спорту на спринт. Він має намір виступити за збірну України на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Мудрик коментував допінг-скандал і запевнив, що "ніколи свідомо не вживав забороненого", а в ФК "Челсі" заявили, що співпрацюватимуть із правоохоронцями, щоб з'ясувати обставини інциденту.

Раніше Фокус розповідав, що колишній нападник збірної України Андрій Воронін, який до 2022 року працював у Росії в московському "Динамо", виступив з критикою футболіста Михайла Мудрика. Зокрема, Воронін зазначив, що має питання до інтелекту нападника лондонського "Челсі".