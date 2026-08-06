Мудрик вышел под необычным номером: в комментариях его связали с Волынской трагедией

Украинский футболист Михаил Мудрик вернулся на поле после длительного отсутствия из-за дисквалификации. Он сыграл в товарищеском матче лондонского "Челси".

На поле Мудрик вышел на замену на 82-й минуте. Об этом стало известно из трансляции матча.

Украинец вышел на поле под 43-м номером, хотя раньше он играл под 10-м. Это связано с тем, что "десятку" на время отсутствия Мудрика забрал себе звездный полузащитник "Челси" Коул Палмер.

Номер 43 закреплён за Мудриком и на официальном сайте "Челси", хотя официального анонса не было.

В комментариях выдвинули интересную теорию с номером

В то же время комментаторы сайта Tribuna под новостью о дебюте Мудрика выдвинули интересную теорию о том, почему Мудрик выбрал именно 43-й номер.

"Поляки, которые догадались, почему Мудрик выбрал 43-й номер", — отметил один из комментаторов.

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Комментарий Фото: Скриншот

Вероятно, речь идет о привязке к Волынской трагедии — взаимных этнических чистках конфликтующих польского и украинского населения, совершённых Украинской повстанческой армией, подчинявшейся ОУН (б), военными отрядами ОУН (м), стихийными полукриминальными формированиями, такими как сокирники и зелёновцы, а также польской Армией Крайовой, батальонами "Хлопских" при участии польских батальонов "Шутцманшафта", советских партизан, а также украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

Как связаны Мудрик и Волынская трагедия

Во время своей дисквалификации Михаил Мудрик активно играл в Counter-Strike. В феврале 2026 года украинец оказался в центре скандала из-за конфликта с поляками.

Во время одного из матчей Мудрик вступил в дискуссию с польскими игроками, в ходе которой сначала написал "счастливая Волынь", а затем добавил, что "следующая карта — Волынь", напоминая польским игрокам о трагедии.

Диалог Мудрика Фото: Скриншот

Тогда такое поведение украинца вызвало возмущение среди поляков. Сам украинец прокомментировал скандал так:

"Моя позиция очень проста. Огромная благодарность той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живёт в Польше".

В то же время он заявил, что якобы во время матча его провоцировали, в частности, фразой "Слава России".

"С ними практически невозможно выиграть игру, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, а они узнают, что ты из Украины, начинается откровенное неуважение. Я не раз сталкивался с тем, как они без всякой причины обзывали моих друзей. Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут, как первыми словами в игре пишут "Слава России", зато очень возмущаются, когда им напоминают об истории", — заявил Мудрик.

Однако польский игрок, у которого возник конфликт с Мудриком, эту историю опроверг:

"Это просто неправда, которую легко проверить, посмотрев демо-версию. Откровенная ложь, чтобы сохранить лицо".

Возвращение Михаила Мудрика

31 июля стало известно, что Мудрик возвращается в большой футбол. Футбольная ассоциация Англии официально сняла обвинения в допинге. За время, пока Михаил отбывал дисквалификацию, в антидопинговые правила были внесены изменения.

5 августа Мудрик вернулся в футбол. Когда Михаил вышел на поле, болельщики встретили его овациями. Он заменил сенегальца Николаса Джексона. Отмечается, что даже запасные игроки "Челси" приветствовали возвращение Мудрика аплодисментами.

По данным украинских СМИ, английский клуб в настоящее время планирует оценить состояние Мудрика, прежде чем принимать решение относительно его будущего. В то же время британские СМИ сообщали, что интерес к Мудрику проявляют несколько клубов в Англии и за рубежом, в частности, новичок Английской премьер-лиги "Ковентри".

"Фокус" также рассказывал о том, как проходило возвращение Мудрика в команду и как прошли его первые дни в коллективе.

Дисквалификация Мудрика — что известно

В 2024 году Мудрика отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию.

В апреле 2026 года Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.