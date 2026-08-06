Мудрик вийшов під незвичайним номером: у коментарях пов'язали його з Волинською трагедією

Український футболіст Михайло Мудрик повернувся на поле після довготривалої відсутності через дискваліфікацію. Він зіграв у товариському матчі лондонського "Челсі".

На полі Мудрик з'явився на заміну, вийшовши на 82-й хвилині. Про це стало відомо з трансляції матчу.

Українець з'явився на поле під 43-м номером, хоча раніше він грав під 10-м. Це пов'язано з тим, що "десятку" за час відсутності Мудрика собі забрав зірковий півзахисник "Челсі" Коул Палмер.

43-й номер закріплений за Мудриком і на офіційному сайті "Челсі", хоча офіційного анонсу не було.

У коментарях висунули цікаву теорію з номером

Водночас коментатори ресурсу Tribuna під новиною про дебют Мудрика висунули цікаву теорію того, чому Мудрик обрав саме 43-й номер.

"Поляки, які догадались, чому Мудрик взяв 43 номер", — зазначив один з коментаторів.

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Коментар Фото: Скриншот

Ймовірно, йдеться про прив'язку до Волинської трагедії — обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення, здійснені Українською Повстанською Армією, що підпорядковувалися ОУН (б), військовими відділами ОУН (м), стихійними напівкримінальними формуваннями як-от сокирники і зеленівці, та польською Армією Крайовою, Батальйонів Хлопських за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського і польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині.

Як пов'язані Мудрик та Волинська трагедія

Під час своєї дискваліфікації Михайло Мудрик активно грав у гру Counter-Strike. У лютому 2026 року українець потрапив у скандал через конфлікт з поляками.

Під час одного з матчів Мудрик вступив в дискусію з польськими гравцями, під час якого спочатку написав "щаслива Волинь", а потім закинув те, що "наступна мапа — Волинь", нагадуючи польським гравцям про трагедію.

Діалог Мудрика Фото: Скриншот

Тоді така поведінка українця викликала обурення серед поляків. Сам українець коментував скандал так:

"Моя позиція дуже проста. Велика подяка тій частині польського народу, яка щиро підтримує українців. Але я постійно чую й бачу, як частина поляків ставиться до українців, особливо до тих, хто зараз живе в Польщі".

Водночас він заявив, що нібито під час матчу його провокували, зокрема, фразою "Слава Росії".

"З ними майже неможливо виграти гру, бо щойно ти намагаєшся нормально спілкуватися заради командної гри, і вони дізнаються, що ти з України, починається відверта неповага. Я неодноразово стикався з тим, як без жодної причини вони обзивали моїх друзів. То звідки в мене має з’явитися любов до поляків у грі? Її не буде. Вони ніколи не покажуть як першими словами в грі пишуть "Слава Росії", зате дуже обурюються, коли їм нагадують історію", — заявив Мудрик.

Однак польський гравець, який мав конфлікт з Мудриком, цю історію заперечував:

"Це просто неправда, що можна легко перевірити, переглянувши демоверсію. Відверта брехня, щоб зберегти обличчя".

Повернення Михайла Мудрика

31 липня стало відомо, що Мудрик повертається до великого футболу. Футбольна асоціація Англії офіційно скасувала звинувачення у допінгу. За час, поки Михайло відбував дискваліфікацію, були внесені зміни у антидопінгові правила.

5 серпня Мудрик повернувся до футболу. Коли Михайло вийшов на поле, вболівальники зустріли його оваціями. Він замінив сенегальця Ніколаса Джексона. Відзначається, що навіть запасні гравці "Челсі" привітали повернення Мудрика аплодисментами.

За даними українських ЗМІ, англійський клуб наразі планує оцінити стан Мудрика, перш ніж ухвалювати рішення щодо його майбутнього. Водночас британські ЗМІ інформували, що інтерес до Мудрика проявляють декілька клубів в Англії та за кордоном, зокрема, новачок Англійської прем'єр-ліги "Ковентрі".

Фокус також розповідав, як відбувалося повернення Мудрика до команди та як минули його перші дні в колективі.

Дискваліфікація Мудрика — що відомо

У 2024 році Мудрика відсторонили через порушення антидопінгових правил, а згодом футболіст отримав чотирирічну дискваліфікацію.

У квітні 2026 Футбольна Асоціація Англії дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.