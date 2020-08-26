Обнаружены бактерии, способные к межпланетным путешествиям

Японские ученые провели эксперимент на борту Международной космической станции (МКС), сообщило издание Frontiers in Microbiology.

В его рамках они поместили образцы бактерий Deinococcus на внешние панели модуля "Кибо" и оставили там на срок от одного до трех лет. Бактерии располагались в отдельных ячейках в слоях разной толщины.

Экспериментальная установка с бактериями

Оказалось, что все колонии бактерий частично выжили. Находившиеся сверху погибали, но становились своего рода защитным экраном для тех, кто находился под ними. Расчеты показали, что бактерии могут выживать в грануле толщиной не менее 0,5 мм на поверхности космического корабля в течение 15– 45 лет, а в открытом космосе – в течение восьми лет.

Ученые считают: эксперимент подтверждает гипотезу, что микроорганизмы способны путешествовать с одной планеты на другую, совершать дальние перелеты вместе с кометами и астероидами. Вероятно, именно так появилась жизнь и на Земле.

Толчком к этому эксперименту послужило обнаружение в 2018 году живых бактерий Deinococcus на высоте 12 километров над землей. Они приспособились к мощной солнечной радиации в этом слое атмосферы. Ученые предположили, что эти микроорганизмы могут выжить и в открытом космосе.

Напомним, ученые считают, что одной лишь воды недостаточно для жизни на других панетах. Новое исследование опровергает устоявшуюся теорию об обитаемости планет.

Экзопланеты TRAPPIST могут быть обитаемыми благодаря приливным силам. Те же силы, что регулируют приливы и отливы океанов на Земле, воздействуют и на экзопланеты TRAPPIST.

Астрофизики из Гарвардского университета предложили теорию, по которой жизнь с Земли могла распространиться по Вселенной. Согласно их теории, миллионы или миллиарды лет назад, когда Солнечная система была более сжатой, гигантская комета попала во внешние границы нашей атмосферы. Объект двигался быстро, в нескольких десятках километров над Землей, что было слишком высоко для горения, но достаточно низко для замедления кометы.

На пути кометы могли встретиться чрезвычайно выносливые микроорганизмы, и некоторые из них вероятно, могли пережить столкновение с ледяным шаром. Так, микробы оказались глубоко в пористой поверхности кометы, защищенной от губительного излучения в космосе.