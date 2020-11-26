Древнеримский пантеон на Луне. Ученые предложили новый дизайн лунных баз для колонизаторов (фото)

Американские ученые, вдохновившись древнеримскими храмами, решили соорудить на Луне настоящее поселение, где астронавты смогут жить и работать со всеми удобствами.

Прошло уже более 50 лет с тех пор, как люди впервые высадились на Луну, и теперь, в течение следующих четырех лет, с предстоящей миссией NASA Artemis, готовы на нее возвратиться, пишет Inverse.com.

На этот раз NASA планирует разбить лагерь. Но чтобы создать лунное поселение, для астронавтов необходимо построить постоянную среду обитания, где они смогут спокойно жить и работать.

Для достижения этой цели исследователи черпают вдохновение у древнего народа, который прославился своей архитектурой — у римлян.

В своем новом исследовании, опубликованном 23 ноября в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A, ученые заложили основу для создания на Луне среды обитания, вдохновленной древнеримскими храмами. Также они решили использовать только те материалы, которые были найдены на лунной поверхности.

До сих пор их идеи варьировались от основания среды обитания из грибов до предположения, что астронавты смогут использовать свою собственную мочу, дабы создать бетонную смесь для строительства.

Основным принципом любой лунной конструкции является ограниченное количество строительного материала, чем меньше его будет импортировано с Земли, тем лучше, поскольку отправление на орбиту около 1 кг материла будет стоить 10 тыс. долларов.

В результате чего ученые предлагают использовать строительный материал, найденный именно на Луне — лунный реголит и камень. По их словам, лунный материал обеспечит защиту от атмосферного давления и воздействия космических лучей.

Чтобы построить жилище, реголит должен быть отлит в блоки, которые затем складывают друг на друга, чтобы сохранить здание в состоянии сжатия. Для этой конструкции единственным материалом, который придется транспортировать с Земли, будет полиэтиленовая пленка. Она используется для того, чтобы закрыть небольшие промежутки между блоками реголита, дабы воздух не выходил наружу.

Сама структура жилища будет построена как римский пантеон, который до сих пор остается самым хорошо сохранившимся и самым влиятельным зданием своего времени. Как и пантеон, лунное здание будет иметь окулюс — отверстие в центре купола, позволяющее солнечному свету выращивать урожай.

Согласно проекту, окулюс должен быть закрытым прозрачным окошком давления и быть достаточно маленьким, чтобы пропускать луч сфокусированного солнечного света. Затем этот солнечный свет будет собираться через круглую щель и отражаться вниз к фокусу в симметричном конусе 60°.

Фото: Woolf et al

Исследователи говорят, что лунная среда диаметром 50 м сможет вместить около 40 человек. И хотя весь процесс строительства может занять до трех лет, сама среда обитания будет способна прослужить тысячелетия.

Важно отметить, что самую главную роль играет расположение. Ученые предлагают построить сооружение недалеко от полярной области Луны, где были обнаружены следы водных отложений. По их словам, это позволит астронавтам иметь легкий доступ к критически важным лунным ресурсам.

Среда обитания пытается решить два самых больших препятствий на пути к созданию постоянного населения Луны — безопасность от суровой космической среды и место для выращивания растений, которые понадобятся людям для выживания.

Возможно, когда-нибудь в будущем, люди будут смотреть на небеса из окулюса, точно так же, как это делали римляне тысячи лет назад на Земле.