В Нидерландах создадут квантовый интернет

Пока что ученые работают над прототипом.

Летом 2020 года в США начали разрабатывать проект квантовой сети, а на днях стало известно, что такую же задачу реализовывают и в Нидерландах, передает издание eenewseurope.com.

СМИ сообщает, что в проекте примут участие оператор мобильной связи KPN, SURF — ассоциация голландских образовательных и исследовательских учреждений, а также эксперты компании OPNT. Позже их наработки будут переданы голландской исследовательской группе QuTech, сотрудничающей с Intel в области квантовых вычислений.

По задумке, прототип квантовой сети будет работать в Амстердаме. Ученые создадут сеть, объединяющую определенное количество квантовых процессоров. Через оптические каналы они будут обмениваться квантовыми битами (квантовый бит (кубит) — самый маленький элемент хранения информации на квантовом компьютере. Обычные компьютеры могут хранить только один бит: 1 или 0. Кубиты же могут кодировать одновременно и логическую единицу, и ноль, — ред.) для обработки информации. Первыми задачами для процессоров станут квантовое шифрование данных, подтверждение позиционирования, синхронизация и др.

[ + – ] Как отличается обычный бит от квантового бита Фото: wikipedia.org

"Мы находимся только в начале пути, однако уже пытаемся построить квантовую интернет-экосистему, которая в будущем превратится в полноценный квантовый интернет", — прокомментировал Войцех Козловски, PhD, сотрудник QuTech.

Квантовый интернет работает на основе законов квантовой механики. Он делает возможной транспортировку квантовой информации между физически разделенными квантовыми системами. В распределенных квантовых вычислениях сетевые узлы в сети могут обрабатывать информацию, выполняя функцию квантовых вентилей. Безопасная передача данных может быть реализована с помощью алгоритмов квантового распределения ключей. В квантовых сетях, использующих в качестве среды передачи оптоволокно или свободное пространство, важную роль играет передача чистых квантовых состояний в виде фотонов на большие расстояния.

Ранее стало известно, что Китай запустил портативную станцию для обмена квантовыми сообщениями. Первая в мире наземная портативная станция для отправки и приема защищенных квантовых сообщений была успешно подключена к китайскому научному спутнику Quantum Science под названием Mozi, который был запущен в августе 2016 года. Ученые Китайского Университета Науки и Технологий уже использовали мобильную станцию для защищенной передачи данных из Цзинань на северо-востоке Китая.