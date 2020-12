Что слушают украинцы в 2020-ом: Spotify назвал самые популярные музыкальные жанры

Лидерами стали рэперы Kizaru, Morgenshtern и Скриптонит.

Spotify опубликовал рейтинг самых популярных артистов, альбомов и жанров, слушать которые предпочитают 320 млн пользователей музыкального сервиса. Так как стриминг доступен в нашей стране с 15 июля 2020 года, предпочтения украинских слушателей тоже были включены в рейтинг, передает издание itc.ua.

Чаще всего слушатели выбирали трэки, альбомы и исполнителей, работающих в таких жанрах, как рэп, хип-хоп, K-Pop, инди-поп и поп. "Призовые места" удалось занять и представителям жанров панк-рок и металл.

В топ-5 исполнителей попали: рэперы Kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, Корж и ЛСП.

Лучшими певицами, по мнению украинцев, стали: Билли Айлиш, Ариана Гранде, Zivert, Дуа Липа, Halsey.

Пятерка самых прослушиваемых коллективов выглядит так: BTS, Miyagi & Andy Panda, "Король и Шут", UicideBoy, Rammstein.

Список пяти популярных песен 2020-го: "Снова я напиваюсь", Slava Marlow; "Дежавю", Kizaru; "Blinding Lights", The Weeknd; "Cadillac", Morgenshtern иЭлджи; "Поболело и прошло", Hensy.

Toп-5 лучших альбомов: "Born to trap», Kizaru; "Yamakasi", Miyagi & Andy Panda; "Old blood", Вoulevard Depo; "Karmageddon", Kizaru; "After Hours", The Weeknd

Типы настроения, на которые ориентировались украинские пользователи при выборе музыки: жизнерадостный, счастливый, расслабленный, уверенный, спокойный.

Стоит отметить, что чаще всего украинцы делились песнями в соцсети Instagram, и чаще всего они отправляли такие трэки:

"Танцы", ssshhhiiittt!; "Star Shopping", Lil Peep; "We fell in love in october", Girl in red; "Положение", Скриптонит; "Sweater Weather", The Neighbourhood.

Отметим, что со 2 декабря 2020 года, украинским пользователям стала доcтупна персональная статистика прослушивания музыки. С ее помощью можно узнать, какие песни и артисты больше всего вам нравятся и сколько времени вы уделяете тому или иному жанру.

Ранее стало известно, что Spotify запустил сервис поиска песни по строчке из ее текста.