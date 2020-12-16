Утерянный египетский артефакт случайно нашелся в коробке из-под сигар

Последний раз артефакт видели почти сто лет назад.

Несколько кусков кедрового дерева возрастом около 5 тыс. лет, которые британский исследователь Вейнман Диксон нашел внутри Великой пирамиды в Гизе в 1872, как предполагают, были подарены Абердинскому университету в 1946 году, но с тех пор считались утерянными, пишет BBC.

Пропажу удалось найти во время ревизии университетской коллекции в категории "Азия" египетской исследовательницей Абир Эладани. По ее словам, коллекция насчитывает сотни тысяч экспонатов, поэтому найти артефакты Диксона было крайне трудно.

"Я археолог и работаю на раскопках в Египте, но никогда не могла представить, что именно здесь, на северо-востоке Шотландии, я найду что-то столько важное для наследия моей страны", — говорит Эладани.

Это очень важная находка, учитывая, что это один из трех предметов, которые когда-либо были найдены внутри Великой пирамиды. Два из них, мяч и крюк, хранятся сейчас в Британском музее, но кусок дерева считался утерянным почти век назад.

[ + – ]

"Коллекции университета огромны, они насчитывают сотни тысяч единиц, поэтому искать что-то здесь все равно, что искать иголку в стоге сена. Я не могла поверить, что внутри этой обычной жестяной коробки для сигар хранится такое сокровище", — отмечает Эладани.

Ограничения, связанные с COVID-19, задержали исследование фрагмента кедра, но недавно полученные результаты показывают, что древесина может быть датирована где-то с 3341 года до нашей эры по 2560 год до нашей эры.

Это подтверждает идею о том, что реликвии Диксона использовались во время строительства Великой пирамиды и не были более поздними артефактами, оставленными теми, кто исследовал покои.

"Обнаружение пропавшей реликвии Диксона было неожиданностью, но датирование углерода тоже стало настоящим откровением. Он даже старше, чем мы предполагали. Это невероятно", — добавил глава отдела музеев и специальных коллекций Абердинского университета Нил Кертис.

Напомним, что осенью в Египте нашли десятки новых саркофагов с мумиями, захороненных 2600 лет назад в огромном некрополе к югу от Каира.