Исследователи нашли новый способ борьбы с гриппом

Швейцарские ученые разработали синтетическую молекулу, способную убить вирус, вызывающий грипп.

Грипп - одно из самых распространенных инфекционных заболеваний и серьезная проблема общественного здравоохранения. Для каждого человека он приносит разные последствия, одни могут провести неделю в постели, а другим может понадобиться госпитализация. В самых тяжелых случаях грипп даже может привести к смерти, пишет New Atlas.

Ученые из Лаборатории супрамолекулярных наноматериалов и интерфейсов EPFL (SuNMIL) в школе инженерии, работая в сотрудничестве с командой, возглавляемой Кэролайн Таппарель, профессором кафедры микробиологии и молекулярной медицины Женевского университета, синтезировали соединение, которое может убить вирус, вызывающий грипп.

Современные противовирусные препараты, такие как осельтамивир (или тамифлю), действуют, атакуя вирус, как только он попадает внутрь клетки-хозяина, и отрезают его способность к репликации и распространению.

Однако у него есть один серьезный недостаток - его нужно принимать в течение 36 часов с начала инфекции или он полностью теряет свою эффективность. А при гриппе симптомы обычно начинают проявляться через 24 часа после заражения. К тому времени, когда пациенты обращаются за медицинской помощью, для тамифлю зачастую уже слишком поздно. Кроме того, за счет широкого использования вирусы могут вырабатывать к нему устойчивость.

Для нового исследования команда EPFL решила разработать альтернативу, которая в идеале была бы эффективна против целого ряда сезонных вирусов и не вызывала бы серьезных побочных эффектов.

Они модифицировали молекулу сахара, которая имитирует клеточную мембрану, заставляя вирус гриппа к ней прикрепляться.

"Чтобы противовирусные препараты действительно работали, они должны быть вирулицидными, то есть должны необратимо подавлять вирусную инфекционность. Как только вирус прикрепляется, наша молекула оказывает локальное давление и разрушает его. И этот механизм необратим", — говорит Франческо Стеллаччи, ведущий автор исследования.

Поскольку этот процесс происходит вне клеток организма, это синтетическое соединение демонстрирует постоянную эффективность в течение первых 24 часов после заражения, согласно тестам, проведенным на мышах. Это предполагает, что у людей эффективность соединения может длиться более 36 часов. По словам Стеллаччи, эффективность осельтамивира у мышей почти полностью теряется через 24 часа.

Исследователи считают, что этот метод может привести к созданию новых противовирусных препаратов, эффективных против широкого спектра различных вирусов гриппа.

Это помогло бы решить одну из главных проблем лечения болезни: как быстро она мутирует каждый год, требуя обновленных вакцин, которые часто имеют разные показатели успеха.

Напомним, что в Великобритании появился новый генетический вариант SARS-CoV-2, но по словам ученых, он вряд ли поставит под угрозу эффективность вакцин против коронавируса. Новые "варианты" коронавируса появляются, поскольку вирус копирует себя и улавливает генетические мутации. В данном случае мутации могут изменить, а могут и не повлиять на то, как вирус заражает клетки или насколько легко он передается.