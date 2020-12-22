Антибиотик из тараканов может победить супербактерию, - ученые

Арабские ученые, исследующие свойства антибиотиков из молекул тараканов, предполагают, что те могут спасти много человеческих жизней.

Возможность создания такого препарата изучают ученые Американского университета Шарджи (ОАЭ). Эти насекомые живут в самых грязных местах планеты, поэтому имеют мощные защитные механизмы организма, пишет Gulf Today.

Более 17 млн человек ежегодно умирают во всем мире из-за бактериальных инфекций. Люди приблизились к этапу, когда бактерии уже становятся устойчивыми к коммерческим препаратам. Поэтому существует настоятельная необходимость в поиске новых способов предотвращения и лечения бактериальных инфекций.

"Мы обнаружили многочисленные молекулы у тараканов, полностью уничтожающие MRSA — бактерии, вызывающие инфекции в различных частях тела, кишечную палочку и другие. Эти молекулы не дают никаких негативных последствий для клеток человека", — заявил доктор Навид Хан, профессор и заведующий кафедрой биологии, химии и наук об окружающей среде Колледжа искусств и наук Американского университета Шарджи.

Доктор Хан утверждает, что, поскольку тараканы живут в самых грязных местах на земле, они должны иметь мощные защитные механизмы, которые помогают им процветать в загрязненной среде. Между тем люди пытаются найти способы защититься от различных инфекций, разрабатывая все новые антибактериальные мыла.

Ученые действительно поверили в свою гипотезу, исследовав различные органы и микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте таракана.

"Исследование выявило несколько новых антибиотиков у тараканов. Если рассматривать этих насекомых-вредителей, то у них можно многому научиться. Результаты наших исследований могут спасти миллионы человеческих жизней, если мы добьемся успеха. Особенно в контексте того, что мы сталкиваемся с повышенными угрозами от инфекционных заболеваний и наблюдаем появление новых супербактерий", — подчеркнул ученый.

В течение последних пяти лет ученые проводили лабораторное тестирование, которое в результате выявило сильные антимикробные агенты в молекулах тараканов. Однако клинические испытания на насекомых позволят практически проверить их эффективность и влияние.

"Это волнующее время, и мы с нетерпением ждем тестирования потенциальных молекул против бактериальных инфекций у животных", — заключил доктор Хан.

Результаты исследования широко публиковались в научных журналах, и группа получила значительные гранты на поддержку своей работы.

Напомним, что ученые нашли способ вернуть антибиотикам эффективность против супербактерий. Исследователи из Швеции выяснили, что в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями может помочь пептид, используемый при консервации огурцов.