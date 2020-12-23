Ученые рассказали, безопасно ли прививаться от коронавируса при беременности

Исследователи назвали типы вакцин, которые несут минимальные риски, а также потенциально небезопасные препараты.

Несмотря на то, что вакцины от коронавируса не тестировались на беременных, ученые считают, что нет особых причин для беспокойства. Об этом сообщает Live Science.

"Главный риск заключается в том, что пока нет данных, хотя с научной точки зрения мы считаем, что вакцина вряд ли окажется какое-либо вредное воздействие", – говорит доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивных наук Калифорнийского университета Стефани Гоу.

Дело в том, что две созданные вакцины, разработанные Pfizer/BioNTech и Moderna, не содержат самого коронавируса, вместо этого в их составе есть молекула, называемая мРНК. Она не может вызвать инфекцию и быстро разрушается в организме, отмечает Гоу.

Согласно отчету ВОЗ за 2014 год многие вакцины, вводимые вовремя беременности, не проходили официальных клинических испытаний на беременных, прежде чем они были рекомендованы. Вместо этого, данные по безопасности и эффективности часто собирают с помощью других инструментов, таких как исследования на животных и наблюдательных исследований.

Заведующая кафедрой гинекологии и акушерства Медицинской школы Университета Эмори Дениз Джеймисон отмечает, что риски заражения коронавирусом, вероятно, перевешивают потенциальные риски вакцины.

По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG), исследования показывают, что беременность может увеличивать риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации в реанимацию, необходимости в ИВЛ и смети от вируса.

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) собираются вести учет беременных, получивших прививки, и в ближайшие месяцы должны получить больше информации о безопасности.

Итак, что женщины должны знать о вакцинах от коронавируса, если она беременны, кормят грудью или планируют забеременеть?

"Во-первых, мы знаем, что в целом подавляющее большинство прививок безопасны во время беременности", – говорит Джеймисон.

Например, инактивированные вакцины против гриппа рекомендуются беременным с 1960-х годов, а вакцина Tdap, которая защищает от столбняка, дифтерии и коклюша, рекомендуется во время беременности, поскольку создает иммунитет у плода.

Но некоторые вакцины все же небезопасны для использования во время беременности, в том числе вакцина против оспы или вакцина MMR, которая защищает от кори, эпидемического паротита и краснухи, говорит Джеймисон. Эти вакцины содержат живые, но ослабленные вируса, поэтому, если вакцина проникает через плаценту, существует риск заражения плода.

Но вакцины против коронавируса от Pfizer/BioNTech и Moderna не содержат вирусов. Вместо этого в них есть мРНК – молекула, содержащая инструкции по построению определенных белков в организме.

"мРНК – это просто фрагмент генетической информации, которая доставляется в ваши собственные клетки, в данном случае – в мышечные клетки руки", – отмечает Гоу.

Попадая внутрь организма, мРНК-вакцины инструктируют клетки строить часть шиповидного белка коронавируса. Именно эта структура вируса помогает ему заражать клетки. Хотя сами по себе кусочки шиповидного белка не заразны, они запускают иммунный ответ, который обучает организм распознавать коронавирус, если он попадет в организм.

После того, как мРНК использовалась организмом для создания шиповидного белка, она быстро расщепляется клетками. Другими словами, он не уходит далеко от места инъекции.

Напомним, не все вакцины от коронавируса, основаны на мРНК. Китайская вакцина от COVID-19 содержит неактивный вирус для запуска иммунного ответа. Быстро наладить производство таких вакцин сложнее, и они могут вызывать несбалансированный иммунный ответ.