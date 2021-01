Профессор из Гарварда считает, что мимо Земли пролетел космический мусор иной цивилизации

Физик-теоретик предполагает, что межзвездный объект Oumuamua – часть передовой инопланетной технологии.

Физик-теоретик, работающий в области астрофизики и космологии из Гарвардского университета Ави Леб утверждает, что в 2017 году мимо Земли пролетел космический мусор инопланетной цивилизации. На Земле этот межзвездный объект известен как Oumuamua. Об этом сообщает Business Insider.

По словам Леба, который в январе собирается опубликовать книгу об Oumuamua, межзвездный объект был первым признаком разумной жизни за пределами Земли. В книге говорится, что ученые из гавайской обсерватории увидели "объект, летящий через нашу внутреннюю солнечную систему так быстро, что он мог прибыть лишь от другой звезды".

Ученый с докторской степенью по физике говорит, что объект не был естественным явлением, а скорее космическим мусором, выброшенным из другой галактики.

"Было только одно возможное объяснение: объект был частью передовой технологии, созданной далекой инопланетной цивилизацией", – говорится в книге Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth ("Внеземной: первый признак разумной жизни за пределами Земли").

Критики из букинистического журнала Publishers Weekly уже назвали книгу "спорным манифестом".

Правда, Oumuamua стала загадкой не только для Леба, ранее ученые опровергли, что сигарообразный объект состоит из водородного льда. Из имеющихся теорий осталось лишь сомнительное предположение, что это "инопланетный зонд".

"Этот межзвездный нарушитель – первый наблюдаемый объект, прилетевший в нашу Солнечную систему от другой звезды. Похоже, он представляет из себя скалистый объект в форме сигары с несколько красноватым оттенком", – говорилось в заявлении NASA.

В аннотации к книге Леба глава биотехнологической компании 23andMe Энн Войчицки написала, что книга физика-теоретика "убеждает вас в том, что научное любопытство является ключом к нашему будущему успеху".

"Захватывающий и красноречивый случай, когда мы могли видеть признаки разумной жизни возле Земли, и что нам следует искать дальше", – написала Войчицки.

Профессор Гарварда Эрик Маскин, лауреат Нобелевской премии по экономике, добавил: "Верна ли гипотеза? Кто знает. Но давайте попробуем выяснить!".

Напомним, что основная странность межзвездного объекта Oumuamua заключается в том, что он ускоряется, так если бы нечто толкало его вперед. До сих пор исследователи не могут найти объяснений увиденному.