Вместо Марса и Луны. Астрофизик составил план по колонизации орбиты Цереры

Ученый предлагает создать пояс из обитаемых цилиндрических аппаратов, вокруг карликовой планеты.

В новой статье ученые предлагают вместо колонизации Марса построить гигантскую плавучую среду обитания вокруг карликовой планеты Церера. Об этом сообщает Live Science.

Астрофизик из Финского метеорологического института в Хельсинки Пекка Янхунен предложил создать "мегаспутник", состоящий из тысяч цилиндрических космических аппаратов, связанных вместе дискообразной рамой, вращающейся вокруг Цереры. Каждая из цилиндрических сред смогла бы вместить до 50 тыс. человек, поддерживать искусственную атмосферу и создавать земную гравитацию за счет центробежной силы за счет вращения. Последняя идея была предложена еще в 1970-х годах и известна, как "цилиндр ОʼНила".

Но почему Церера? Ее среднее расстояние от Земли сравнимо с Марсом, пишет Янхунен, что делает путешествие относительно легким, но карликовая планета также имеет большое преимущество. Церера богата азотом, который будет иметь решающее значение для создания атмосферы орбитального поселения. Атмосфера Земли примерно на 79% состоит из азота.

Вместо того, чтобы строить поселение на поверхности крошечного мира, поселенцы моли бы использовать космические лифты для переброски сырья в места обитания на орбите.

Такой орбитальный образ жизни также устранит один из самых серьезных недостатков, который ждет людей на Марсе: негативное воздействие на организм низкой гравитации.

[ + – ] Bллюстрация NASA показывает, как может выглядеть внутренняя часть цилиндра О'Нила. Фото: Rick Guidice courtesy of NASA

"Меня беспокоит, что дети в поселении на Марсе не смогут вырасти в здоровых взрослых людей (с точки зрения мускулов и костей) из-за слишком низкой марсианской гравитации. Поэтому я искал альтернативу, которая обеспечила бы земную гравитацию и взаимосвязанный мир", – пишет Янхунен.

Правда, в идее астрофизика есть свои недостатки, которые могут сработать против колонии на Церере, говорят сторонние исследователи.

Согласно предложению Янхунена, каждый цилиндр мегаспутника Цереры будет создавать свою собственную гравитацию за счет вращения. Каждая цилиндрическая среда обитания будет иметь длину 10 км и радиус 1 км и совершать полный оборот каждые 66 секунд для создания центробежной силы, необходимой для гравитации.

По словам астрофизика, в одном цилиндре с комфортом может разместиться около 57 тыс. человек, он будет удерживаться на месте рядом с соседними цилиндрами с помощью мощных магнитов.

В этом заключается еще одно преимущество: новые цилиндры можно будет добавлять к краям колонии почти в неограниченном количестве, постоянно расширяя среду обитания.

[ + – ] Цилиндрическая среда обитания. Фото: Rick Guidice courtesy of NASA

"Площадь поверхности Марса меньше, чем у Земли, и следовательно, он не может обеспечить возможность для значительного роста населения и экономического роста", – говорит ученый.

В свою очередь, поселение Цереры сможет вмещать до миллиона мест обитания.

Правдоподобная идея, но есть нюансы

Помимо цилиндров и массивной дисковой рамы, основными особенностями колонии будут два огромных зеркала, расположенных под углом 45 градусов относительно диска, чтобы отражать достаточно солнечного света в каждую среду обитания. Часть каждого цилиндра будет выделена для выращивания сельскохозяйственных культур и деревьев. Их посадят на грядках из сырья, полученного с поверхности Цереры. Естественный солнечный свет должен поддерживать рост растений.

[ + – ] Зеркала для орбитального поселения. Фото: Rick Guidice courtesy of NASA

В это же время, "городская" часть каждого цилиндра будет полагаться на искусственное освещение дли имитации земного цикла день/ночь. Правда, Янхунен не описывает, откуда будет поступать кислород в поселениях.

Профессор астробиологии из Флоридского технологического института Манасви Лингам говорит, что поселение на орбите Цереры является "правдоподобной альтернативой" колонизации Луны или Марса, но есть некоторые нюансы.

"Я бы сказал, что есть три основных предостережения. Первый – это вопрос с наличием других важных элементов, помимо азота", – говорит Лингам.

По его словам, одним из ключевых элементов, который не упоминается в статье, является фосфор. Человеческое тело использует фосфор для создания ДНК, РНК и АТФ – универсальный источник энергии для всех биохимических процессов. Все организмы на Земле, включая любые растения, которые колонисты будут выращивать, так или иначе нуждаются в фосфоре.

Второй нюанс – это технологии. Сбор азота и другого сырья на Церере потребует разработки поверхности планеты. Такая миссия будет невозможной без парка автономных гонодобывающих машин, готовых к развертыванию на Церере. Также потребуются спутники, которые направят технику в нужные места на карликовой планете. Лингам говорит, что идея правдоподобна, но человечество пока не достигло такого уровня развития. Совсем недавно NASA объявило об отключении инструмента марсохода, которому не удалось закопаться в поверхность всего на 5 метров.

Такие технологические ограничения указывают на третью проблему, а именно предлагаемые временные рамки. Идея Янхунена предполагает, что первый кластер орбитальных сред обитания мегаспутника может быть завершен через 22 года после начала добычи на Церере. Но эта оценка предполагает, что энергоснабжение поселения также растет в геометрической прогрессии каждый год, а также никогда не прерывается из-за технологических и логистических проблем. Лингам считает, что такая система не является чем-то невероятным, но не должна восприниматься как должное.