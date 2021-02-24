С помощью кости древней собаки ученые раскрыли путь первых жителей Америки

Собачья кость возрастом более 10 тыс. лет свидетельствует о том, что первые поселенцы Америки двигались вместе со своими собаками на юг вдоль берега Тихого океана.

В американской культуре собаки одни из самых любимых животных. Люди тратят кучу времени на поиски лучших продуктов и приятных лакомств для щенков, и беспокоятся о том, как они справятся с тревогой разлуки, пишет Inverse.

Но какой была жизнь до того, как собаки стали лучшими друзьями человека? Древняя история одомашнивания четвероногих не до конца раскрыта, особенно когда речь идет о появлении первых собак в Америке. Появились ли они в Америке вместе с первыми людьми или же позже?

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, проливает свет на давно интересующий вопрос. Исследование генетически подтверждает самые старые останки собаки, найденные в Северной и Южной Америке. Бедренной кости, о которой идет речь, приблизительно 10 150 лет.

Находка предполагает, что животные путешествовали с первыми людьми в Северную и Южную Америку по прибрежному маршруту, который следовал за Кордильерским ледником. Он начал отступать около 17 тыс. лет назад, что позволило людям мигрировать в Америку вместе со своими четвероногими спутниками.

"Наше исследование предполагает, что животные участвовали в этой начальной миграции. Ранее ученые считали, что собаки попали в Америку по континентальному маршруту и мигрировали на запад к Тихоокеанскому побережью, однако результаты нашей работы опровергают эту идею", — рассказывает соавтор исследования Шарлотте Линдквист, доцент Университета штата Нью-Йорк в Буффало.

Специалисты проанализировали бедренную кость собаки, обнаруженную в пещере Аляски, известной как Lawyer’s Cave. Они сравнили эти останки с данными современных пород собак, исторических арктических и предконтактных собак (которые жили в Америке до европейской колонизации).

Спелеологи обнаружили на Аляске эти древние останки несколько десятилетий назад. Изначально ученые подозревали, что бедренная кость принадлежит медведю, но позже исследования подтвердили, что она на самом деле была собачьей.

В Новом Свете специалисты выявили лишь несколько древних собачьих и человеческих костей. Основываясь на ограниченных археологических находках, некоторые эксперты ранее предполагали, что четвероногие прибыли в Америку после людей, поскольку самым старым человеческим останкам было 12 тыс. лет, а костям собак 10 тыс.

Тем не менее генетический анализ останков древних аляскинских собак, идентифицированных в исследовании как PP-00128, опроверг эти предположения. В конечном счете, команда хотела узнать, когда именно древняя аляскинская собака генетически отличилась от предконтактных.

"Время этого расхождения можно оценить на основе данных ДНК", — говорят эксперты.

Они выяснили, что у древней аляскинской собаки был общий предок с предконтактными животными, но аляскинский четвероногий разошелся с этой генетической линией примерно 14 500 лет назад. Он также отличался от сибирских собак около 16 тыс. лет назад.

Кроме того, это расхождение также совпадает с периодом времени, когда начал таять Кордильерский ледник, позволив людям и собакам проникнуть в Америку через Тихоокеанское побережье.

[ + – ] Один из экспертов исследовательской группы держит образец останков собаки. Фото: Douglas Levere/University at Buffalo

Этот вывод прямо противоречит предыдущим исследованиям. Более того, находка еще одного древнего человека рядом с аляскинским образцом подтверждает нынешнюю гипотезу ученых о том, что древние собаки и люди прибыли в Америку вместе.

Исследования показывают, что численность предконтактных собак начала сокращаться около 2 тыс. лет назад, что совпало с прибытием европейцев на континент. Европейские породы четвероногих, наряду с появлением ездовых собак, которыми пользовались инуиты, фактически уничтожили большинство предконтактных пород.

Изотопный анализ также позволяет предположить, что диета древней аляскинской собаки больше напоминала рацион морских млекопитающих или людей, живущих на юго-востоке Аляски. Исследователи считают, что он мог употреблять в пищу кету, также известную как "собачий лосось", что еще больше иллюстрирует, как рацион древних людей влиял на кормление собак.

Ученые признают, что результаты их работы имеют и несколько нюансов. Однако несмотря на это, исследование все еще дает представление о том, где и как первые люди мигрировали в Америку.

"Среди ученых давно ведется спор о том, мигрировали ли первые люди в Америку к югу от ледяных щитов через континентальный коридор между ледниковым покровом или вдоль побережья северной части Тихого океана", — отмечает Линдквист.

Теперь у экспертов есть доказательства того, что прибрежная кромка ледникового щита начала таять, по крайней мере, около 17 тыс. лет назад, тогда как внутренний коридор не был жизнеспособным примерно 13 тыс. лет назад.

"Этот прибрежный маршрут для первых американцев кажется наиболее вероятным", — подчеркивают ученые.

Согласно результатам исследования, у современных собак может быть больше предконтактных предков, чем считалось ранее. Современные четвероногие делятся на четыре основные группы гаплотипов. Предконтактные имеют гаплотип А.

Ранее специалисты обнаружили незначительное генетическое совпадение между предконтактными собаками и семью современными четвероногими. В нынешнем же исследовании эксперты выявили аляскинскую эскимосскую собаку с совершенно иной предконтактной родословной.

Генетический анализ древней аляскинской собаки, PP-00128, показал, что она принадлежит к предконтактной линии собак, но ее положение внутри этой линии является связующим звеном разнообразия большинства предконтактных четвероногих.

"Это говорит нам о том, что он был более близким родственником предка предконтактной собаки и принадлежал к ранней линии предконтактных животных", — заключила Линдквист.

Конечно, для точного удостоверения необходимы дополнительные исследования, но и эта информация проливает свет на историю собак в Америке.