Влад Сергеев: Как сделать безопасность такой же простой, как вызов такси

О создании кнопки личной безопасности Safor – инновационного продукта, который делает безопасность доступной для каждого

Сегодня вся наша жизнь помещается в смартфон: в один клик мы заказываем еду, вызываем такси и даже строим отношения. В прошлом году – с выходом в магазины приложений Safor Security – к этому списку добавилась ещё и личная безопасность. Но наша история началась гораздо раньше – в 2017 году.

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Британский стартап Safor App озвучили идею приложения, которое позволяло бы любому человеку вызвать охрану просто и быстро. Идея меня зацепила – ведь в смартфоне можно делать кучу второстепенных вещей, но до безопасности в один клик ещё никто не дошёл.

Как предприниматель я понимал, что открываются огромные перспективы: до этого человеку в любом случае нужно было звонить в службу охраны или полицию, а то и набирать длинное сообщение. А тут – один клик, или даже голосовая команда.

Была ещё одна причина, почему я взялся за этот проект – даже более весомая. У меня есть дочь, за которую я очень переживал. Так как я постоянно в перелетах и живу в нескольких странах одновременно, для меня было очень важно, чтобы она была полностью защищена.

Я предложил запустить пилотный проект в Украине, т.к. у нас высокий уровень криминала, и в таком продукте действительно есть потребность. Мне дали франшизу, я запустил Safor Ukraine, и с 2018 по 2020 год занимался тщательным тестированием и разработкой – чтобы приложение работало без сбоев, ведь речь о жизнях и здоровье людей.

В августе 2020 Safor Ukraine запустились в Украине. После этого я сфокусировался на продвижении. Мы сформировали позиционирование, которое позволило отстроиться от конкурентов. Обычно бренды, которые работают в сфере охраны, запугивают своих клиентов. Мы пошли другим путём: наш продукт – это кнопка личной безопасности. Мы не рассказываем о том, что на каждом углу вас поджидает опасность, а говорим, что с Safor Security вам будет спокойно всегда и везде.

Наша большая цель – развивать культуру личной безопасности в Украине. Спустя 9 месяцев после релиза я могу сказать, что у нас получается. Сегодня нашим приложением пользуются 32 000 украинцев.